31 мая 2023

У руководителя «Единой России» Прозорова в Кургане сменился зам. Фото

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Конференция ЕР. Курган, значок, единая россия, ер
Предыдущий исполнительный секретарь ЕР сменил свое место работы Фото:

Исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия» стал сотрудник мэрии Дмитрий Жуковский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Главный специалист отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях управления административной практики департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Дмитрий Жуковский стал исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии „Единая Россия“. Предыдущий руководитель Никита Курбаченков сменил место работы», — рассказали в партии.

Жуковского депутатам представил секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Прозоров на заседании фракции. Оно состоялось после заседания гордумы.

В январе 2022 года Прозоров сохранил за собой пост секретаря местного отделения «Единой России». Он возглавляет местное отделение с августа 2021 года.

Дмитрия Жуковского представили однопартийцам 31 мая
Дмитрия Жуковского представили однопартийцам 31 мая

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Исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия» стал сотрудник мэрии Дмитрий Жуковский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Главный специалист отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях управления административной практики департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Дмитрий Жуковский стал исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии „Единая Россия“. Предыдущий руководитель Никита Курбаченков сменил место работы», — рассказали в партии. Жуковского депутатам представил секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Прозоров на заседании фракции. Оно состоялось после заседания гордумы. В январе 2022 года Прозоров сохранил за собой пост секретаря местного отделения «Единой России». Он возглавляет местное отделение с августа 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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