Генерал ВСУ Сырский заявил об «изменении формата операции» в Бахмуте

01 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Затишье на бахмутском направлении является временным, сказал Александр Сырский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Формат операции на бахмутском (артемовском) направлении был изменен, что привело к временному затишью на территории. Об заявил командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. «Ситуация на бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов», — сказал Александр Сырский изданию «Украинская правда». По его словам, нынешняя ситуация на направлении лишь производит впечатление спокойной обстановки. «Но, к сожалению, это лишь временное затишье», — резюмировал командующий. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута под контроль российских войск. Однако позже он призвал россиян не расслабляться после освобождения города. Спустя время стало известно, что бойцы частной военной компании начали покидать территорию Бахмута. По словам Пригожина, «Вагнер» полностью уйдет из города до пятого июня. Также врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ атаковать Бахмут по флангам. Однако он отметил, что все действия украинской армии успешно пресекаются.

Формат операции на бахмутском (артемовском) направлении был изменен, что привело к временному затишью на территории. Об заявил командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. «Ситуация на бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов», — сказал Александр Сырский изданию «Украинская правда». По его словам, нынешняя ситуация на направлении лишь производит впечатление спокойной обстановки. «Но, к сожалению, это лишь временное затишье», — резюмировал командующий. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута под контроль российских войск. Однако позже он призвал россиян не расслабляться после освобождения города. Спустя время стало известно, что бойцы частной военной компании начали покидать территорию Бахмута. По словам Пригожина, «Вагнер» полностью уйдет из города до пятого июня. Также врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ атаковать Бахмут по флангам. Однако он отметил, что все действия украинской армии успешно пресекаются.