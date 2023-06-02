Кириенко вручил ордена жителям Челябинской области. Фото

02 июня 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко вручил награды трем челябинцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 2 июня вручил ордена троим жителям Челябинской области. Эту информацию URA.RU подтвердили в правительстве региона. Награды вручены за помощь в восстановлении ДНР. «Поздравляю наших земляков с заслуженными наградами! Больше года они активно помогают в восстановлении наших городов-побратимов Волновахи и Ясиноватой, организуют ремонтные работы, сопровождают регулярные поставки гуманитарной помощи в новые российские регионы и армейские подразделения. От лица всего региона желаю дальнейших успехов во имя нашей победы!» — сказал URA.RU губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов получил орден Дружба. Руководитель аппарата администрации Саткинского муниципального района Михаил Панарин — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов — орден ДНР. Все трое находятся в длительной командировке в ДНР. Гатов работает первым замглавы города Волноваха и Волновахского района, Зырянов — первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР, Панарин — постоянным представителем Челябинской области в ДНР. Сергей Кириенко (слева) и глава Еманжелинска Дмитрий Гатов Пресс-служба правительства Челябинской области Сергей Кириенко (слева) и глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов. Пресс-служба правительства Челябинской области

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 2 июня вручил ордена троим жителям Челябинской области. Эту информацию URA.RU подтвердили в правительстве региона. Награды вручены за помощь в восстановлении ДНР. «Поздравляю наших земляков с заслуженными наградами! Больше года они активно помогают в восстановлении наших городов-побратимов Волновахи и Ясиноватой, организуют ремонтные работы, сопровождают регулярные поставки гуманитарной помощи в новые российские регионы и армейские подразделения. От лица всего региона желаю дальнейших успехов во имя нашей победы!» — сказал URA.RU губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов получил орден Дружба. Руководитель аппарата администрации Саткинского муниципального района Михаил Панарин — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов — орден ДНР. Все трое находятся в длительной командировке в ДНР. Гатов работает первым замглавы города Волноваха и Волновахского района, Зырянов — первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР, Панарин — постоянным представителем Челябинской области в ДНР.