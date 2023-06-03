Политолог объяснил, почему власти Венгрии показали Украину без Крыма

Политолог Брутер: Венгрия дала сигнал к началу переговоров между РФ и Украиной

04 июня 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Венгрия не боится санкций от коллективного Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Венгрии, опубликовав видео с картой Украины без Крыма, дают сигнал, что должны начаться мирные переговоры между Киевом и Москвой, чтобы остановить конфликт и не боится санкций со стороны коллективного Запада. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Венгрия нужна Западу гораздо больше, чем Запад Венгрии. Мы видим, что Индонезия заявляет по этому поводу. Очень многим этот конфликт мешает. По мнению многих государств она немножко подзатянулась и мешает решать проблемы, которые в условиях мирной ситуации были бы давно решены, а так приходится делать вынужденные коррективы в части экономики. Венгрия, Индонезия, да и Китай предлагают признать статус-кво и прекратить военные действия. Именно этому и посвящена карта Украины без Крыма», — сказал Владимир Брутер. Политолог отметил, что Будапешт не боится последствий коллективного Запада за опубликованное видео. «Будапешт не очень боится неприятностей от коллективного Запада. Коллективный Запад не так страшен, как его изображают. Если ты знаешь его скрытые пружины и механизмы, то он не причинит тебе особого вреда. Если посмотреть на поляков, то они регулярно с Евросоюзом собачатся, тем не менее ЕС никаких реальных санкций или ограничений против них не ввел. Поляки регулярно собачатся с Германией и требуют репарации, но все на это реагируют очень ограничено», — заключил собеседник агентства. Ранее правительство Венгрии опубликовало видео с картой Украины, на которой Крым изображен, как часть России. В этом же ролике звучит призыв завершить конфликт. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские политики набросились на премьер-министра Венгрии Орбана из-за того, что он выступает за мирные переговоры. Киев провел официальный демарш Венгрии из-за публикации Будапештом карты Украины без территории Крыма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Венгрии, опубликовав видео с картой Украины без Крыма, дают сигнал, что должны начаться мирные переговоры между Киевом и Москвой, чтобы остановить конфликт и не боится санкций со стороны коллективного Запада. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Венгрия нужна Западу гораздо больше, чем Запад Венгрии. Мы видим, что Индонезия заявляет по этому поводу. Очень многим этот конфликт мешает. По мнению многих государств она немножко подзатянулась и мешает решать проблемы, которые в условиях мирной ситуации были бы давно решены, а так приходится делать вынужденные коррективы в части экономики. Венгрия, Индонезия, да и Китай предлагают признать статус-кво и прекратить военные действия. Именно этому и посвящена карта Украины без Крыма», — сказал Владимир Брутер. Политолог отметил, что Будапешт не боится последствий коллективного Запада за опубликованное видео. «Будапешт не очень боится неприятностей от коллективного Запада. Коллективный Запад не так страшен, как его изображают. Если ты знаешь его скрытые пружины и механизмы, то он не причинит тебе особого вреда. Если посмотреть на поляков, то они регулярно с Евросоюзом собачатся, тем не менее ЕС никаких реальных санкций или ограничений против них не ввел. Поляки регулярно собачатся с Германией и требуют репарации, но все на это реагируют очень ограничено», — заключил собеседник агентства. Ранее правительство Венгрии опубликовало видео с картой Украины, на которой Крым изображен, как часть России. В этом же ролике звучит призыв завершить конфликт. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские политики набросились на премьер-министра Венгрии Орбана из-за того, что он выступает за мирные переговоры. Киев провел официальный демарш Венгрии из-за публикации Будапештом карты Украины без территории Крыма.