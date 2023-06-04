В США дали контрнаступлению Украины новое название

Украина слишком долго готовилась к контрнаступлению, поэтому оно из «весеннего» превратилось в «летнее». По данным украинских властей, в ВСУ решили дождаться поступления оружия и прекращения дождей.
«Долгожданное весеннее контрнаступление Украины готовилось так долго, что обрело новое название, — это будет „летнее наступление“. Официальные лица Украины говорят, что задержка не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада», — пишет американская газета
Издание отмечает, что ВСУ вряд ли смогут осуществить успешное контрнаступление. Сам конфликт может затянуться на годы.
Украинские власти ранее говорили, что контрнаступление не начинается из-за нехватки оружия. Особенно ВСУ не хватает снарядов для американских систем Patriot. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук полагает, что у Украины нет финансовых средств и оружия для дальнейших боевых действий. Британский политолог Марк Галеотти считает, что контрнаступление ВСУ не разрешит конфликт.
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