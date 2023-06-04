В США дали контрнаступлению Украины новое название

Los Angeles Times: «весеннее» контрнаступление Украины превратилось в «летнее»

04 июня 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Пока Украина готовилась к «весеннему» контрнаступлению пришло лето Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина слишком долго готовилась к контрнаступлению, поэтому оно из «весеннего» превратилось в «летнее». По данным украинских властей, в ВСУ решили дождаться поступления оружия и прекращения дождей. «Долгожданное весеннее контрнаступление Украины готовилось так долго, что обрело новое название, — это будет „летнее наступление“. Официальные лица Украины говорят, что задержка не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада», — пишет американская газета Los Angeles Times . Издание отмечает, что ВСУ вряд ли смогут осуществить успешное контрнаступление. Сам конфликт может затянуться на годы. Украинские власти ранее говорили, что контрнаступление не начинается из-за нехватки оружия. Особенно ВСУ не хватает снарядов для американских систем Patriot. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук полагает, что у Украины нет финансовых средств и оружия для дальнейших боевых действий. Британский политолог Марк Галеотти считает, что контрнаступление ВСУ не разрешит конфликт.

Украина слишком долго готовилась к контрнаступлению, поэтому оно из «весеннего» превратилось в «летнее». По данным украинских властей, в ВСУ решили дождаться поступления оружия и прекращения дождей. «Долгожданное весеннее контрнаступление Украины готовилось так долго, что обрело новое название, — это будет „летнее наступление“. Официальные лица Украины говорят, что задержка не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада», — пишет американская газета Los Angeles Times. Издание отмечает, что ВСУ вряд ли смогут осуществить успешное контрнаступление. Сам конфликт может затянуться на годы. Украинские власти ранее говорили, что контрнаступление не начинается из-за нехватки оружия. Особенно ВСУ не хватает снарядов для американских систем Patriot. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук полагает, что у Украины нет финансовых средств и оружия для дальнейших боевых действий. Британский политолог Марк Галеотти считает, что контрнаступление ВСУ не разрешит конфликт.