WarGonzo: ВСУ на технике НАТО пытаются прорваться в ДНР

Украинские войска пытаются прорваться в ДНР, задействовав больше военной техники. Сейчас в районе населенного пункта Новодонецкое идут ожесточенные бои. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.
«ВСУ удалось сформировать куда более серьезный бронекулак. Задействовано куда больше техники, чем накануне. <…> Основное направление удара — населенный пункт Новодонецкое (стоит на линии как раз где-то посередине между Великой Новоселовкой и Угледара). Есть данные, что противник пытается войти в село», — написал Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo.
По его словам, между и украинскими подразделениями и российскими бойцами ведутся жестокие бои. Также он подчеркнул, что почти вся техника, которую используют ВСУ, предоставлена НАТО.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее Пегов говорил, что украинские силы предприняли попытку атаки под Угледаром. Противник стягивал живую силу и тяжелую технику к населенному пункту со стороны Елизаветовки.
Также военкор Александр Коц сообщал о попытке украинцев прорваться в Запорожской области, а также на белгородском и донецком направлениях. Позже в Минобороны заявили, что атаки были успешно отражены.
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