Власти потратили на особую экономическую зону «Пермь» 105 млн рублей

05 июня 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Управляющая компания также принесла прибыль в 533 тысячи рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Власти Пермского края в 2022 году выделили субсидии АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“» на 105 млн рублей. Компания была создана для управления особой экономической зоной «Пермь» в Осенцах и уже принесла первую прибыль. «Согласно бухгалтерскому балансу, за год на счета АО поступило 105,7 млн руб. (18 тысяч в год регистрации). Речь идет о субсидии из краевого бюджета», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Также, по данным издания, в предыдущем году расходы предприятия на ОЭЗ составили 31,8 млн рублей, доходы — 32,3 млн рублей, прибыль — 533 тысячи. ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства России летом 2022 года. Основная территория зоны располагается в промузле «Осенцы» в Пермском муниципальном районе, рядом с крраевой столицей. Резиденты «Перми» имеют право на пониженную ставку по налогу на прибыль, освобождения от уплаты части транспортного налога и другие льготы. Резидентами зоны собираются стать «Форпласт», «Пермская судоверь» «ОДК-Пермские моторы», «Осенцовский сталепрокатный завод» и «Стелла групп». Ранее стало известно, что власти региона планируют вложить в ОЭЗ 1,4 млрд рублей, большую часть этой суммы внесут в уставной капитал АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь».

Власти Пермского края в 2022 году выделили субсидии АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“» на 105 млн рублей. Компания была создана для управления особой экономической зоной «Пермь» в Осенцах и уже принесла первую прибыль. «Согласно бухгалтерскому балансу, за год на счета АО поступило 105,7 млн руб. (18 тысяч в год регистрации). Речь идет о субсидии из краевого бюджета», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Также, по данным издания, в предыдущем году расходы предприятия на ОЭЗ составили 31,8 млн рублей, доходы — 32,3 млн рублей, прибыль — 533 тысячи. ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства России летом 2022 года. Основная территория зоны располагается в промузле «Осенцы» в Пермском муниципальном районе, рядом с крраевой столицей. Резиденты «Перми» имеют право на пониженную ставку по налогу на прибыль, освобождения от уплаты части транспортного налога и другие льготы. Резидентами зоны собираются стать «Форпласт», «Пермская судоверь» «ОДК-Пермские моторы», «Осенцовский сталепрокатный завод» и «Стелла групп». Ранее стало известно, что власти региона планируют вложить в ОЭЗ 1,4 млрд рублей, большую часть этой суммы внесут в уставной капитал АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь».