В Пермском крае появится новый завод по производству двигателей

ОДК планирует построить завод по производству двигателей для самолетов в ОЭЗ "Пермь"

Резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (архивное фото) Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) планирует зарегистрировать отдельное юридическое лицо для строительства в Пермском муниципальном округе нового завода по производству двигателей ПД-14 для самолета МС-21. Это связано с решением руководства о введении собственных структур в состав резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь», передают СМИ.

«Структуры корпорации [ОДК] должны стать резидентами ОЭЗ „Пермь“. Обсуждается, в какой форме будет структурировано участие. Акционеры одобрили инвестиции в строительство производственного корпуса и оборудование в размере 70 млрд рублей», — слова замгендиректора ОДК Александра Иноземцева опубликовало издание «Коммерсант-Пермь».

Предполагается, что завод будет выпускать примерно 160 двигателей в год. В 2030 году ОДК планирует построить и передать заказчикам 270 воздушных судов такого типа. По данным источников издания, большинство из них должен получить «Аэрофлот». Первые шесть будут готовы уже через два года.

О том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать особую экономическую зону в Пермском крае, URA.RU писало в середине июля. Сообщалось, что ОЭЗ будет иметь производственно-промышленный тип наполнения. Здесь новые резиденты должны запустить производства в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в ряде других направлений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в конце августа заявлял, что планирует вместе с промышленниками съездить в Ульяновскую область и изучить там опыт организации особых экономических зон. Глава Прикамья отмечал, что в будущем предприятия обоих регионов могут претендовать на статус резидентов и ульяновской ОЭЗ и пермской.