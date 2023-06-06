Мэр Новой Каховки: в зону подтопления после прорыва ГЭС рискуют попасть 300 домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол. Разное. Курган, затопление, частный дом, лужи, наводнение, потоп, весна
Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 300 домов, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

«В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации», — сказал он РИА Новости.

Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра. Сообщалось о начале затопления территории. Все службы находятся на месте прорыва, докладывал мэр города. Однако потребности в эвакуации населения на данный момент нет, отмечал Леонтьев.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 300 домов, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. «В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации», — сказал он РИА Новости. Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра. Сообщалось о начале затопления территории. Все службы находятся на месте прорыва, докладывал мэр города. Однако потребности в эвакуации населения на данный момент нет, отмечал Леонтьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...