Мэр Новой Каховки: в зону подтопления после прорыва ГЭС рискуют попасть 300 домов

06 июня 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 300 домов, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. «В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации», — сказал он РИА Новости. Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра. Сообщалось о начале затопления территории. Все службы находятся на месте прорыва, докладывал мэр города. Однако потребности в эвакуации населения на данный момент нет, отмечал Леонтьев.

Около 300 домов, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. «В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации», — сказал он РИА Новости. Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра. Сообщалось о начале затопления территории. Все службы находятся на месте прорыва, докладывал мэр города. Однако потребности в эвакуации населения на данный момент нет, отмечал Леонтьев.