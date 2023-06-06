Мэр Новой Каховки: в зону подтопления после прорыва ГЭС рискуют попасть 300 домов

Около 300 домов, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
«В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации», — сказал он РИА Новости.
Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра. Сообщалось о начале затопления территории. Все службы находятся на месте прорыва, докладывал мэр города. Однако потребности в эвакуации населения на данный момент нет, отмечал Леонтьев.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!