Развозжаев оценил последствия разрушения Каховской ГЭС для Севастополя

Глава Севастополя Развозжаев: повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении города
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Военно морской флот. разное, севастополь
Севастополь не останется без воды, заявил Михаил Развожаев Фото:
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Повреждение Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении Севастополя (Крым). Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме», — подчеркнул Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, город имеет и альтернативные источники водоснабжения. Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации.

Повреждения Каховской ГЭС зафиксировали 6 июня. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, починить гидроэлектростанцию невозможно, ее придется отстраивать заново. Также он предполагал, что Крым может остаться без воды из-за повреждений ГЭС.

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Повреждение Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении Севастополя (Крым). Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев. «На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме», — подчеркнул Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, город имеет и альтернативные источники водоснабжения. Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации. Повреждения Каховской ГЭС зафиксировали 6 июня. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, починить гидроэлектростанцию невозможно, ее придется отстраивать заново. Также он предполагал, что Крым может остаться без воды из-за повреждений ГЭС.
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Ссылки по теме
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