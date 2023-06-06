В Кургане засыхают недавно поставленные туи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за продолжительной засухи и аномальной жары за последние несколько недель засохли множество деревьев, в том числе туи, высаженные возле здания регионального правительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил эксперт в области ботаники.

«Глянул мельком, пока живут. Тень от здания правительства их спасает, однако они частично подгорают. Другие деревья сухие, начинают желтеть на солнце. Это из-за того, что они просто сгорают на солнце. У них сухая почва. Большинство деревьев стоят под палящим солнцем, где даже нет тенька», — рассказал URA.RU

Похожая ситуация с деревьями в целом в сквере на проспекте Мостостроителей и на перекрестке улиц Карла Маркса и Томина. Также засыхают деревья в горсаду возле Курганской епархии.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане деревья посадили в асфальт. В одном из микрорайонов их высадили в дыры на дороге.