06 июня 2023

В Кургане начали засыхать туи возле правительства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Туи в горсаду. Курган, улица гоголя, город курган, туя, туи
В Кургане засыхают недавно поставленные туи Фото:

В Кургане из-за продолжительной засухи и аномальной жары за последние несколько недель засохли множество деревьев, в том числе туи, высаженные возле здания регионального правительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил эксперт в области ботаники.

«Глянул мельком, пока живут. Тень от здания правительства их спасает, однако они частично подгорают. Другие деревья сухие, начинают желтеть на солнце. Это из-за того, что они просто сгорают на солнце. У них сухая почва. Большинство деревьев стоят под палящим солнцем, где даже нет тенька», — рассказал URA.RU

Похожая ситуация с деревьями в целом в сквере на проспекте Мостостроителей и на перекрестке улиц Карла Маркса и Томина. Также засыхают деревья в горсаду возле Курганской епархии.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане деревья посадили в асфальт. В одном из микрорайонов их высадили в дыры на дороге.

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В Кургане из-за продолжительной засухи и аномальной жары за последние несколько недель засохли множество деревьев, в том числе туи, высаженные возле здания регионального правительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил эксперт в области ботаники. «Глянул мельком, пока живут. Тень от здания правительства их спасает, однако они частично подгорают. Другие деревья сухие, начинают желтеть на солнце. Это из-за того, что они просто сгорают на солнце. У них сухая почва. Большинство деревьев стоят под палящим солнцем, где даже нет тенька», — рассказал URA.RU Похожая ситуация с деревьями в целом в сквере на проспекте Мостостроителей и на перекрестке улиц Карла Маркса и Томина. Также засыхают деревья в горсаду возле Курганской епархии. Ранее URA.RU писало, что в Кургане деревья посадили в асфальт. В одном из микрорайонов их высадили в дыры на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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