Глава МАГАТЭ увидел угрозы для Запорожской АЭС из-за аварии в Новой Каховке

06 июня 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС может перегреться из-за повреждения Каховской ГЭС, заявил Рафаэль Гросси Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Уровень воды, который используется для охлаждения Запорожской атомной электростанции (АЭС), заметно снизился. Это вызывает опасность перегрева реактора. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС», — рассказал Рафаэль Гросси во время заседания совета управляющих МАГАТЭ в связи с ситуацией на Херсонской области. Трансляция проводится в twitter-канале Гросси. Глава агентства уточнил, что отсутствие воды негативно повлияет на работу аварийных дизельных генераторов. Как рассказал экс-работник Чернобыльской АЭС Александр Купный, он сильно сомневается, что МАГАТЭ даст разрешение на запуск станции без достаточной подпитки пруд-охладителя. Слова Купного приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Ранее Гросси отмечал, что Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается на опасном уровне. 6 июня произошло повреждения Каховской ГЭС. Отмечается, что гидроэлектростанция соединяется с системой охлаждения на Запорожской АЭС. Саму Каховскую ГЭС затопило.

Уровень воды, который используется для охлаждения Запорожской атомной электростанции (АЭС), заметно снизился. Это вызывает опасность перегрева реактора. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС», — рассказал Рафаэль Гросси во время заседания совета управляющих МАГАТЭ в связи с ситуацией на Херсонской области. Трансляция проводится в twitter-канале Гросси. Глава агентства уточнил, что отсутствие воды негативно повлияет на работу аварийных дизельных генераторов. Как рассказал экс-работник Чернобыльской АЭС Александр Купный, он сильно сомневается, что МАГАТЭ даст разрешение на запуск станции без достаточной подпитки пруд-охладителя. Слова Купного приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Ранее Гросси отмечал, что Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается на опасном уровне. 6 июня произошло повреждения Каховской ГЭС. Отмечается, что гидроэлектростанция соединяется с системой охлаждения на Запорожской АЭС. Саму Каховскую ГЭС затопило.