Военный обозреватель Баранец: ВСУ стали применять американскую тактику

07 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ применяют тактику военных США, которая обкатывалась в странах Ближнего Востока Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее применять американскую тактику в ходе боевых действий, что выразилось в создании большого количества диверсионно-разведывательных групп. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. «Тактика ВСУ преимущественно американская, испытанная в Афганистане и в других странах. Это, во-первых, невероятное количество разведывательно-диверсионных групп. Во-вторых, диверсионная группа действует под прикрытием беспилотников. Это новый элемент всего этого конфликта и войн в целом — невероятное количество беспилотников. К великому сожалению, к началу спецоперации мы опоздали с производством этого вооружения. Сейчас стахановскими темпами наверстываем», — сказал Виктор Баранец. Собеседник агентства подчеркнул, что применение перед украинскими ДРГ стоит задача отвлечь внимание от главного удара их наступления. «„Экзотичным“ приемом украинской армии является залезание на нашу сторону. Это попытка сманеврировать так, чтобы к месту диверсии российское командование оттянуло часть подразделений. Чтобы они сняли войска с более опасных направлений. Подобные попытки мы наблюдаем в Белгороде», — уточнил специалист. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ атаковали Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание прессы от поражения в Артемовске (Бахмуте). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения могли бы начать бороться с террористами, атаковавшими Белгородскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее применять американскую тактику в ходе боевых действий, что выразилось в создании большого количества диверсионно-разведывательных групп. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. «Тактика ВСУ преимущественно американская, испытанная в Афганистане и в других странах. Это, во-первых, невероятное количество разведывательно-диверсионных групп. Во-вторых, диверсионная группа действует под прикрытием беспилотников. Это новый элемент всего этого конфликта и войн в целом — невероятное количество беспилотников. К великому сожалению, к началу спецоперации мы опоздали с производством этого вооружения. Сейчас стахановскими темпами наверстываем», — сказал Виктор Баранец. Собеседник агентства подчеркнул, что применение перед украинскими ДРГ стоит задача отвлечь внимание от главного удара их наступления. «„Экзотичным“ приемом украинской армии является залезание на нашу сторону. Это попытка сманеврировать так, чтобы к месту диверсии российское командование оттянуло часть подразделений. Чтобы они сняли войска с более опасных направлений. Подобные попытки мы наблюдаем в Белгороде», — уточнил специалист. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ атаковали Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание прессы от поражения в Артемовске (Бахмуте). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения могли бы начать бороться с террористами, атаковавшими Белгородскую область.