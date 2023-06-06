Челябинцы отправят мобилизованным две рохли

07 июня 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

На передовой рохли нужны службе снабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Копейска Челябинской области отправят на передовую две рохли для земляков, которые занимаются обеспечением военных на первой линии. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях. «Вчера мы писали, что к нам поступила срочная заявка от наших копейских ребят. Они находятся в казачьем полку, занимаются обеспечением военных на первой линии. Им очень нужны две рохли», — говорится в сообщении группы «Своих не бросаем «Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По данным активистов, за сутки было собрано более 16 тысяч рублей из необходимых 30 тысяч. За следующие три часа поступили еще около пяти тысяч рублей. В ближайшее время волонтеры приобретут требуемое оборудование и отправят на передовую. Волонтеры начали помогать мобилизованным с начала проведения спецоперации. Они уже отправили на передовую грузовик посылок, вещи получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие. Зимой они отправили бойцам походную баню, а весной — квадрокоптер, тепловизор и обмундирование.

Жители Копейска Челябинской области отправят на передовую две рохли для земляков, которые занимаются обеспечением военных на первой линии. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях. «Вчера мы писали, что к нам поступила срочная заявка от наших копейских ребят. Они находятся в казачьем полку, занимаются обеспечением военных на первой линии. Им очень нужны две рохли», — говорится в сообщении группы «Своих не бросаем «Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По данным активистов, за сутки было собрано более 16 тысяч рублей из необходимых 30 тысяч. За следующие три часа поступили еще около пяти тысяч рублей. В ближайшее время волонтеры приобретут требуемое оборудование и отправят на передовую. Волонтеры начали помогать мобилизованным с начала проведения спецоперации. Они уже отправили на передовую грузовик посылок, вещи получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие. Зимой они отправили бойцам походную баню, а весной — квадрокоптер, тепловизор и обмундирование.