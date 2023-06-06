Екатеринбуржец сделал предложение девушке на скандальном концерте «Три дня дождя». Видео

07 июня 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Мужчина сделал предложение девушке на концерте «Три дня дождя» в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке на концерте «Три дня дождя» в Екатеринбурге, где фронтмен группы Глеб Викторов сорвал мероприятия из-за алкогольного опьянения. Информация об этом появилась в соцсети. «Знаете, что такое любовь? Мой мужчина сделал мне предложение на концерте „Три дня дождя“», — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». Концерт группы прошел в Екатеринбурге 4 июня. Мероприятие закончилось раньше планируемого из-за состояния фронтмена группы, организаторы пообещали вернуть деньги, однако часть екатеринбуржцев пожаловалась, что им это не удается. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осудила травлю в отношении фронтмена группы из-за его состояния. Позднее продюсер «Три дня дождя» заявил, что музыкальный проект временно закрыт из-за панических атак солиста.

Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке на концерте «Три дня дождя» в Екатеринбурге, где фронтмен группы Глеб Викторов сорвал мероприятия из-за алкогольного опьянения. Информация об этом появилась в соцсети. «Знаете, что такое любовь? Мой мужчина сделал мне предложение на концерте „Три дня дождя“», — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». Концерт группы прошел в Екатеринбурге 4 июня. Мероприятие закончилось раньше планируемого из-за состояния фронтмена группы, организаторы пообещали вернуть деньги, однако часть екатеринбуржцев пожаловалась, что им это не удается. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осудила травлю в отношении фронтмена группы из-за его состояния. Позднее продюсер «Три дня дождя» заявил, что музыкальный проект временно закрыт из-за панических атак солиста.