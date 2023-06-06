06 июня 2023

Екатеринбуржец сделал предложение девушке на скандальном концерте «Три дня дождя». Видео

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Мужчина сделал предложение девушке на концерте «Три дня дождя» в Екатеринбурге Фото:

Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке на концерте «Три дня дождя» в Екатеринбурге, где фронтмен группы Глеб Викторов сорвал мероприятия из-за алкогольного опьянения. Информация об этом появилась в соцсети.

«Знаете, что такое любовь? Мой мужчина сделал мне предложение на концерте „Три дня дождя“», — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

Концерт группы прошел в Екатеринбурге 4 июня. Мероприятие закончилось раньше планируемого из-за состояния фронтмена группы, организаторы пообещали вернуть деньги, однако часть екатеринбуржцев пожаловалась, что им это не удается. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осудила травлю в отношении фронтмена группы из-за его состояния. Позднее продюсер «Три дня дождя» заявил, что музыкальный проект временно закрыт из-за панических атак солиста.

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Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке на концерте «Три дня дождя» в Екатеринбурге, где фронтмен группы Глеб Викторов сорвал мероприятия из-за алкогольного опьянения. Информация об этом появилась в соцсети. «Знаете, что такое любовь? Мой мужчина сделал мне предложение на концерте „Три дня дождя“», — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». Концерт группы прошел в Екатеринбурге 4 июня. Мероприятие закончилось раньше планируемого из-за состояния фронтмена группы, организаторы пообещали вернуть деньги, однако часть екатеринбуржцев пожаловалась, что им это не удается. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осудила травлю в отношении фронтмена группы из-за его состояния. Позднее продюсер «Три дня дождя» заявил, что музыкальный проект временно закрыт из-за панических атак солиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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