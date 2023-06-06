06 июня 2023

Строить «путинский автобан» до Екатеринбурга будут студенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на автодороге по проспекту Мальцева. Курган, строители, ремонтники, улица мальцева, ремонтные работы, рабочие, рабочая техника, проспект мальцева, ремонт автодороги
Студентов-строителей берут на практику на стройку трассы М-12 Москва — Екатеринбург Фото:

Студенты-практиканты строительного университета подключатся к строительству федеральной трассы М-12 Москва — Екатеринбург, прозванной в народе «путинский автобан», на участке возле Казани. Об этом сообщается на официальном сайте Росавтодора.

«В Татарстане подрядные организации […] берут студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета на строительство III этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также на участки реконструкции II и V этапов скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Учащиеся возьмутся за работу сразу после сессии, их официально трудоустроят с выплатой обязательной заработной платы», — говорится в сообщении дорожного ведомства.

Студентов со всей России на практику в строительные отряды привлекают ежегодно. Это позволяет развивать кадровый потенциал в дорожном хозяйстве, добавляют в Росавтодоре.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Бутурлинском районе Нижегородской области полторы тысячи строителей отказались строить трассу М-12, так как им месяц не выплачивали зарплату. Генеральный подрядчик работ — компания «Автодор» — заявлял, что перечислял деньги субподрядчику «Сиарсиси Рус». Представитель субподрядчика, в свою очередь, отмечал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты. Выплаты строителям все-таки сделали, но с задержкой в месяц. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков дал гарантии, что в регионе такая ситуация не повторится.

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Студенты-практиканты строительного университета подключатся к строительству федеральной трассы М-12 Москва — Екатеринбург, прозванной в народе «путинский автобан», на участке возле Казани. Об этом сообщается на официальном сайте Росавтодора. «В Татарстане подрядные организации […] берут студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета на строительство III этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также на участки реконструкции II и V этапов скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Учащиеся возьмутся за работу сразу после сессии, их официально трудоустроят с выплатой обязательной заработной платы», — говорится в сообщении дорожного ведомства. Студентов со всей России на практику в строительные отряды привлекают ежегодно. Это позволяет развивать кадровый потенциал в дорожном хозяйстве, добавляют в Росавтодоре. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Бутурлинском районе Нижегородской области полторы тысячи строителей отказались строить трассу М-12, так как им месяц не выплачивали зарплату. Генеральный подрядчик работ — компания «Автодор» — заявлял, что перечислял деньги субподрядчику «Сиарсиси Рус». Представитель субподрядчика, в свою очередь, отмечал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты. Выплаты строителям все-таки сделали, но с задержкой в месяц. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков дал гарантии, что в регионе такая ситуация не повторится.
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