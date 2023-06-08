Депутат Госдумы Гурулев рассказал, как Россия отражала наступление ВСУ

Генерал Гурулев: выстроенная оборонительная система помогла отразить контрнаступление ВСУ

08 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили контрнаступление ВСУ, заявил Андрей Гурулев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска смогли создать системы разведки и противовоздушной обороны в зоне спецоперации, не дав противнику захватить занятые Вооруженными силами РФ территории. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Линия обороны — это только один из элементов самой обороны. Конечно, инженерное оборудование очень важное. Это заключается не только в оборудовании окопов, блиндажей, запасных огневых позиций. Обязательно не взрывные и минно-взрывные заграждения. Эти моменты очень неплохо отработаны. А кроме этого, подразделениями была построена хорошая система огня, система противовоздушной обороны, системы разведки. Поэтому я думаю, что вот эти все мероприятия, которые были проведены они и дали тот результат, который сегодня есть. А результат один — ни пяди земли не отдали и противнику продвинуться не дали. Разгромили. Честь и хвала нашим воинам. Они достойно отработали. Это неоспоримо», — сказал Андрей Гурулев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с докладом о наступлении вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. По его словам, 4 июня украинские военные пытались устроить наступление на пяти направлениях, однако оно было провалено. 5 июня, добавил Шойгу, ВСУ предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. В итоге противник потерял более 1600 военнослужащих, 28 танков, включая восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска смогли создать системы разведки и противовоздушной обороны в зоне спецоперации, не дав противнику захватить занятые Вооруженными силами РФ территории. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Линия обороны — это только один из элементов самой обороны. Конечно, инженерное оборудование очень важное. Это заключается не только в оборудовании окопов, блиндажей, запасных огневых позиций. Обязательно не взрывные и минно-взрывные заграждения. Эти моменты очень неплохо отработаны. А кроме этого, подразделениями была построена хорошая система огня, система противовоздушной обороны, системы разведки. Поэтому я думаю, что вот эти все мероприятия, которые были проведены они и дали тот результат, который сегодня есть. А результат один — ни пяди земли не отдали и противнику продвинуться не дали. Разгромили. Честь и хвала нашим воинам. Они достойно отработали. Это неоспоримо», — сказал Андрей Гурулев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с докладом о наступлении вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. По его словам, 4 июня украинские военные пытались устроить наступление на пяти направлениях, однако оно было провалено. 5 июня, добавил Шойгу, ВСУ предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. В итоге противник потерял более 1600 военнослужащих, 28 танков, включая восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной.