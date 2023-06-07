Курганский оператор такси в 39 раз увеличил выручку

Курганский агрегатор такси резко увеличил выручку и отчитался об убытках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане оператор такси ООО «Максим.Технология» увеличил выручку более чем в 39 раз. Информация об этом содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

«Выручка за 2021 год: 3 млн 586 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 143 млн 074 тысячи рублей.», — указано в финотчете организации.

Согласно данным финотчета, одновременно с ростом чистой выручки предприятие сработало в убыток. Убыток за 2021 год составил 27 млн 620 тысяч рублей, а за 2022 год убыток достиг суммы в 44 млн 125 тысяч рублей.

URA.RU обратилось в пресс-службу агрегатора такси, чтобы выяснить — почему при росте выручки, организация показала убытки. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее глава компании Maxim — Максим Белоногов сообщал Forbes, что создал агрегатор такси в Кургане без привлечения инвестиций, исключительно на собственные средства. Первые деньги он начал зарабатывать в 15 лет — возил трупы в одной из больниц Кургана. В 16 лет будущий бизнесмен остался сиротой. На пособие, полученное после смерти матери, он купил свой первый компьютер и вместе с будущим партнером Олегом Шлепановым стал продавать рефераты.