Курганский врач назвал противоядие от ядовитого «Мистера Сидра»

Курганский врач Комагоров: этиловый спирт нейтрализует ядовитый «Мистер Сидр»

Противоядием метиловому спирту выступает этиловый спирт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

Этиловый спирт выступает противоядием при отравлении метиловым спиртом, который содержался в ядовитых напитках самарского происхождения («Мистер Сидр», «Пино колада»). Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Курганской областной детской больницы им. Красного Креста Вадим Комагоров. В больнице сейчас находится отравившаяся напитком школьница из Шумихи.

«Антидотом при отравлении метиловым спиртом является этиловый спирт. Если бы на тот момент [при обращении за медпомощью] были какие-то предположения о том, что девочка отравилась метиловым спиртом, она бы сразу начала получать лечение этиловым спиртом», — сказал Комогоров порталу «Область45».

Врач предположил, что если вторая школьница пила помимо «Пино колады» другие алкогольные напитки, которые содержали этиловый спирт, то он мог выступить как антидот. Поэтому отравление второй школьницы было легкой степени.

По словам врача, 4 июня в больницу г. Шумиха родители привезли девочку с жалобами на то, что она не просыпается. Врачи заподозрили медикаментозное отравление, провели интенсивную терапию, направленную на детоксикацию. Но к утру девочка из комы не вышла. Пациентку экстренно доставили в Курган, где при обследовании выявили отек головного мозга. На момент поступления ребенка в больницу не было информации об употреблении девочками алкогольной продукции. Сейчас диагноз установлен — отравление метиловым спиртом тяжелой степени.

Ранее URA.RU писало, что 17-летняя школьница из города Шумиха отравилась сидром самарского производства. Девочка с подругой купили сидр в магазине разливных напитков. Сейчас курганские врачи борются за жизнь школьницы. Помощь оказывают с учетом рекомендаций Российской медицинской академии последипломного образования. Курганские полицейские изъяли более 17 тысяч литров сидра самарского производства. Опасные напитки были обнаружены в Шадринске, Шумихе и Куртамыше.

Массовые отравления самарским сидром зафиксированы в регионах России. Известно, что 96 человек пострадали и 30 человек погибли в результате отравления опасным напитком. Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей стране. Владелец предприятия арестован.