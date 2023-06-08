В Свердловской области 76 горняков продолжают забастовку под землей

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На поверхность к вечеру 8 июня вышли 25 рабочих (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Забастовка на Мариинском прииске

В поселке Малышева (Свердловская область) порядка 25 рабочих прекратили забастовку на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») и вышли на поверхность. Однако еще 76 горняков остаются в шахте, сообщили в соцсетях.

«В шахте на „Мариинском прииске“ остаются 76 рабочих, на поверхность поднялись порядка 25 человек», — пишет telegram-канал «Не для протокола». С рабочими в шахте продолжает общаться глава регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу госкорпорации «Ростех». В компании обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Инцидент произошел 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева. Около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. В «Ростехе» попытку работников остановить деятельность предприятия назвали саботажем. Рабочим пообещали, что они не останутся без работы. К 19:40 было известно, что в шахте находятся 83 рабочих.

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В поселке Малышева (Свердловская область) порядка 25 рабочих прекратили забастовку на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») и вышли на поверхность. Однако еще 76 горняков остаются в шахте, сообщили в соцсетях. «В шахте на „Мариинском прииске“ остаются 76 рабочих, на поверхность поднялись порядка 25 человек», — пишет telegram-канал «Не для протокола». С рабочими в шахте продолжает общаться глава регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу госкорпорации «Ростех». В компании обещали прокомментировать ситуацию позднее. Инцидент произошел 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева. Около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. В «Ростехе» попытку работников остановить деятельность предприятия назвали саботажем. Рабочим пообещали, что они не останутся без работы. К 19:40 было известно, что в шахте находятся 83 рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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