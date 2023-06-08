В Свердловской области 76 горняков продолжают забастовку под землей

В поселке Малышева (Свердловская область) порядка 25 рабочих прекратили забастовку на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») и вышли на поверхность. Однако еще 76 горняков остаются в шахте, сообщили в соцсетях.
«В шахте на „Мариинском прииске“ остаются 76 рабочих, на поверхность поднялись порядка 25 человек», — пишет telegram-канал «Не для протокола». С рабочими в шахте продолжает общаться глава регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу госкорпорации «Ростех». В компании обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Инцидент произошел 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева. Около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. В «Ростехе» попытку работников остановить деятельность предприятия назвали саботажем. Рабочим пообещали, что они не останутся без работы. К 19:40 было известно, что в шахте находятся 83 рабочих.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.