В Свердловской области 76 горняков продолжают забастовку под землей

08 июня 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

На поверхность к вечеру 8 июня вышли 25 рабочих (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске В поселке Малышева (Свердловская область) порядка 25 рабочих прекратили забастовку на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») и вышли на поверхность. Однако еще 76 горняков остаются в шахте, сообщили в соцсетях. «В шахте на „Мариинском прииске“ остаются 76 рабочих, на поверхность поднялись порядка 25 человек», — пишет telegram-канал «Не для протокола». С рабочими в шахте продолжает общаться глава регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу госкорпорации «Ростех». В компании обещали прокомментировать ситуацию позднее. Инцидент произошел 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева. Около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. В «Ростехе» попытку работников остановить деятельность предприятия назвали саботажем. Рабочим пообещали, что они не останутся без работы. К 19:40 было известно, что в шахте находятся 83 рабочих.

В поселке Малышева (Свердловская область) порядка 25 рабочих прекратили забастовку на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») и вышли на поверхность. Однако еще 76 горняков остаются в шахте, сообщили в соцсетях. «В шахте на „Мариинском прииске“ остаются 76 рабочих, на поверхность поднялись порядка 25 человек», — пишет telegram-канал «Не для протокола». С рабочими в шахте продолжает общаться глава регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу госкорпорации «Ростех». В компании обещали прокомментировать ситуацию позднее. Инцидент произошел 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева. Около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. В «Ростехе» попытку работников остановить деятельность предприятия назвали саботажем. Рабочим пообещали, что они не останутся без работы. К 19:40 было известно, что в шахте находятся 83 рабочих.