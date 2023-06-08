08 июня 2023

Глава Минтранса Савельев: некоторые страны помогают обслуживать самолеты России

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Часть стран помогает обслуживать российскую гражданскую авиацию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Есть ряд государств, которые помогают России в обслуживании. Не потому, что мы не справляемся. Просто мы ищем варианты, где еще можно получить обслуживание», — сообщил Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 1».

Российские авиакомпании начали испытывать проблемы с обслуживанием самолетов из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации. «Известия» сообщали, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием. О прекращении обслуживания российских самолетов говорили власти Турции. «Уральские авиалинии» сообщали, что будут делать импортозамещающее оборудование для проверки технического состояние самолетов.

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Российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Есть ряд государств, которые помогают России в обслуживании. Не потому, что мы не справляемся. Просто мы ищем варианты, где еще можно получить обслуживание», — сообщил Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 1». Российские авиакомпании начали испытывать проблемы с обслуживанием самолетов из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации. «Известия» сообщали, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием. О прекращении обслуживания российских самолетов говорили власти Турции. «Уральские авиалинии» сообщали, что будут делать импортозамещающее оборудование для проверки технического состояние самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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