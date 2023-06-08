Глава Минтранса Савельев: некоторые страны помогают обслуживать самолеты России 09 июня 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + Часть стран помогает обслуживать российскую гражданскую авиацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Есть ряд государств, которые помогают России в обслуживании. Не потому, что мы не справляемся. Просто мы ищем варианты, где еще можно получить обслуживание», — сообщил Виталий Савельев в эфире телеканала « Россия 1» . Российские авиакомпании начали испытывать проблемы с обслуживанием самолетов из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации. «Известия» сообщали, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием. О прекращении обслуживания российских самолетов говорили власти Турции. «Уральские авиалинии» сообщали, что будут делать импортозамещающее оборудование для проверки технического состояние самолетов. Российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Есть ряд государств, которые помогают России в обслуживании. Не потому, что мы не справляемся. Просто мы ищем варианты, где еще можно получить обслуживание», — сообщил Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 1». Российские авиакомпании начали испытывать проблемы с обслуживанием самолетов из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации. «Известия» сообщали, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием. О прекращении обслуживания российских самолетов говорили власти Турции. «Уральские авиалинии» сообщали, что будут делать импортозамещающее оборудование для проверки технического состояние самолетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям