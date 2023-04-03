«Уральские авиалинии» сделают под себя отечественное оборудование для проверки самолетов. Фото

04 апреля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Авиакомпания заключила договор с компанией, которая будет делать оборудование для техпроверки самолетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания «Уралтест» по заказу «Уральских авиалиний» будет делать импортозамещающее оборудование для проверки технического состояние самолетов. Разработчики уже придумали конструкцию для проверки элементов шасси. Информация об этом появилась на официальном сайте «Уральских авиалиний». «Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полетов будет на том же высоком уровне, как и всегда», — прокомментировал заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Поддубный. «Уралтест» уже сделал первый образец для измерений и контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолетов. Этих цилиндров у самолетов по несколько, и для проверки состояния они должны разбираться, а потом собираться обратно. При этом стоимость отечественных аналогов ниже импортных. Иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Кроме этого, в отношении российских промышленников вводятся западные санкции, стремящиеся подорвать экономику страны. Сотрудники «Уралтеста» уже придумали первое оборудование для проверки шасси самолетов Фото: «Уральские авиалинии» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Уралтест» по заказу «Уральских авиалиний» будет делать импортозамещающее оборудование для проверки технического состояние самолетов. Разработчики уже придумали конструкцию для проверки элементов шасси. Информация об этом появилась на официальном сайте «Уральских авиалиний». «Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полетов будет на том же высоком уровне, как и всегда», — прокомментировал заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Поддубный. «Уралтест» уже сделал первый образец для измерений и контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолетов. Этих цилиндров у самолетов по несколько, и для проверки состояния они должны разбираться, а потом собираться обратно. При этом стоимость отечественных аналогов ниже импортных. Иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Кроме этого, в отношении российских промышленников вводятся западные санкции, стремящиеся подорвать экономику страны.