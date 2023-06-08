08 июня 2023

Турэксперт выяснил, как нападение акулы на россиянина повлияет на турпоток

РИАН: нападение акулы на россиянина никак не повлияет на турпоток в страну
© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, спасательный круг, пляж
Оттока туристов в Египет не ожидается Фото:

Нападение акулы на российского туриста в Хургаде (Египет) не должно повлиять на дальнейший турпоток в страну. Этим мнением поделился член Ассоциации туристических инвесторов провинции Красное море Ихаб Шукри.

«Показатели по бронированию отелей на лето 2023 года очень перспективные, налицо заметный рост загруженности отелей, достигающий 90%», — заявил он, передает РИА Новости. Шукри отметил, что инцидент с нападением акулы в Хургаде — чрезвычайное происшествие. Он подчеркнул, что подобное в Египте случается редко. По его словам, ситуация, произошедшая с россиянином 8 июня, взята под контроль.

Ранее в Египте акула напала на купающуюся пару. Девушка смогла спастись, однако ее молодой человек погиб — акула напала на туриста и утащила его под воду. Погибшим оказался 23-летний уроженец Архангельской области Владимир Попов. После произошедшего жители Хургады выловили тигровую акулу. В Министерстве окружающей среды (МОС) Египта сообщили, что сейчас проводится лабораторное обследование крупной рыбы. Зоолог Павел Глазков дал рекомендации по тому, как защититься от нападения акулы.

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Нападение акулы на российского туриста в Хургаде (Египет) не должно повлиять на дальнейший турпоток в страну. Этим мнением поделился член Ассоциации туристических инвесторов провинции Красное море Ихаб Шукри. «Показатели по бронированию отелей на лето 2023 года очень перспективные, налицо заметный рост загруженности отелей, достигающий 90%», — заявил он, передает РИА Новости. Шукри отметил, что инцидент с нападением акулы в Хургаде — чрезвычайное происшествие. Он подчеркнул, что подобное в Египте случается редко. По его словам, ситуация, произошедшая с россиянином 8 июня, взята под контроль. Ранее в Египте акула напала на купающуюся пару. Девушка смогла спастись, однако ее молодой человек погиб — акула напала на туриста и утащила его под воду. Погибшим оказался 23-летний уроженец Архангельской области Владимир Попов. После произошедшего жители Хургады выловили тигровую акулу. В Министерстве окружающей среды (МОС) Египта сообщили, что сейчас проводится лабораторное обследование крупной рыбы. Зоолог Павел Глазков дал рекомендации по тому, как защититься от нападения акулы.
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