Бастующие свердловские рабочие шантажируют владельцев шахты

Забастовка шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») в поселке Малышева (Свердловская область) является бессмысленной, а сами рабочие шантажируют собственников предприятия. Об этом URA.RU сообщили в госкорпорации «Ростех».
«Мы следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллективом, рассчитываем, что голос разума будет услышан. Забастовка является бессмысленной, под надуманными предлогами производственные процессы остановлены, идет неприкрытый шантаж собственников», — рассказали в «Ростехе». В компании подчеркнули, что каждый час простоя — это ущерб, который негативно скажется и на предприятии, и на людях.
Количество рабочих, которые прекращают забастовку становится все меньше. В «Ростехе» добавили, что у них есть поименный список сотрудников, отказавшихся работать. Из Москвы к рабочим вылетели представители компании «РТ-Капитал», отметили в «Ростехе».
Более 80 шахтеров «Мариинского прииска» 8 июня отказались подниматься на поверхность из-за слухов, что предприятие может закрыться. Их действия в «Ростехе» назвали саботажем. На переговоры к рабочим выехал глава свердловского департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Власти пообещали сотрудникам, что они не останутся без работы. По последним данным, из шахты вышли порядка 25 рабочих.
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