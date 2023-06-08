Бастующие свердловские рабочие шантажируют владельцев шахты

09 июня 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

В «Ростехе» заявили, что горняки шантажируют собственников предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске Забастовка шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») в поселке Малышева (Свердловская область) является бессмысленной, а сами рабочие шантажируют собственников предприятия. Об этом URA.RU сообщили в госкорпорации «Ростех». «Мы следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллективом, рассчитываем, что голос разума будет услышан. Забастовка является бессмысленной, под надуманными предлогами производственные процессы остановлены, идет неприкрытый шантаж собственников», — рассказали в «Ростехе». В компании подчеркнули, что каждый час простоя — это ущерб, который негативно скажется и на предприятии, и на людях. Количество рабочих, которые прекращают забастовку становится все меньше. В «Ростехе» добавили, что у них есть поименный список сотрудников, отказавшихся работать. Из Москвы к рабочим вылетели представители компании «РТ-Капитал», отметили в «Ростехе». Более 80 шахтеров «Мариинского прииска» 8 июня отказались подниматься на поверхность из-за слухов, что предприятие может закрыться. Их действия в «Ростехе» назвали саботажем. На переговоры к рабочим выехал глава свердловского департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Власти пообещали сотрудникам, что они не останутся без работы. По последним данным, из шахты вышли порядка 25 рабочих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Забастовка шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») в поселке Малышева (Свердловская область) является бессмысленной, а сами рабочие шантажируют собственников предприятия. Об этом URA.RU сообщили в госкорпорации «Ростех». «Мы следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллективом, рассчитываем, что голос разума будет услышан. Забастовка является бессмысленной, под надуманными предлогами производственные процессы остановлены, идет неприкрытый шантаж собственников», — рассказали в «Ростехе». В компании подчеркнули, что каждый час простоя — это ущерб, который негативно скажется и на предприятии, и на людях. Количество рабочих, которые прекращают забастовку становится все меньше. В «Ростехе» добавили, что у них есть поименный список сотрудников, отказавшихся работать. Из Москвы к рабочим вылетели представители компании «РТ-Капитал», отметили в «Ростехе». Более 80 шахтеров «Мариинского прииска» 8 июня отказались подниматься на поверхность из-за слухов, что предприятие может закрыться. Их действия в «Ростехе» назвали саботажем. На переговоры к рабочим выехал глава свердловского департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Власти пообещали сотрудникам, что они не останутся без работы. По последним данным, из шахты вышли порядка 25 рабочих.