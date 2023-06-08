Судебный казус из ЯНАО стал поводом для изменения федерального закона

Судебный казус из ЯНАО стал поводом для внесения поправок в КоАП РФ

В КоАП РФ внесут изменения из-за судебного казуса с водителем из Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затруднения определения виновности или невиновности водителя судом Салехарда (ЯНАО) стало поводом к внесению поправок в кодекс административных правонарушений РФ (КоАП). Согласно новому законопроекту, ответственность за управления автомобилем в состоянии опьянения может применятся к водителям, не употреблявшим алкоголь и психотропные вещества, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Законопроект подготовлен в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации [в связи с запросом Салехардского городского суда ЯНАО], а также в соответствии с поручением Правительства РФ. Административная ответственность наступает, в том числе, в случае, когда по результатам медосвидетельствования на состояние опьянения в организме обнаружились вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим веществам», — сообщает пресс-служба МВД РФ в официальном telegram-канале.

Поводом для запроса из ЯНАО в Конституционный Суд стал случай с водителем из Салехарда, попавшем в ДТП в 2021 году. При медицинском освидетельствовании в его организме не обнаружили алкоголя и наркотических веществ, однако были замечены странности в поведении, которые были обусловлены приемом лекарственных препаратов и могли вызвать ослабление реакции и внимания. В попытках установить степень виновности или невиновности водителя, суд Салехарда несколько раз пересматривал дело, после обратился за разъяснением в вышестоящую инстанцию.

«Лекарства, не содержащие этиловый спирт, наркотические средства либо психотропные вещества, попадают в „серую зону“ правового регулирования. Также не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но употребление которых не запрещено», — сообщается на сайте правовой поддержки «Консультант Плюс».

В настоящее время проект изменений одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и готовится к направлению в Госдуму. Перечень данных лекарственных препаратов будет утвержден Правительством РФ после принятия федерального закона при участии ведущих экспертов.