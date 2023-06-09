09 июня 2023
08 июня 2023

В Тазовском районе ЯНАО стартовал праздник рыбаков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборг. Пермь, рыбаки в лодке
Для гостей и жителей подготовлена развлекательная программа праздника Фото:

В Тазовском районе ЯНАО стартовал День рыбака. Власти муниципалитета сообщили, что празднование началось у жителей Фактории 5-6 Пески.

«В районе стартовал любимый праздник рыбаков. Первыми его встретили жители Фактории 5-6 Пески. Творческие конкурсы, спортивные состязания, культурная программа и игры для детей надолго оставят приятные впечатления у жителей и гостей», — сообщается в telegram-канале мэрии Тазовского района.

Эстафету праздника примут рыбаки Находки. Там День рыбака пройдет 16 июня. В Тазовском праздник состоится 8 июля. Жители Антипаюты встретят День рыбака 14 июля, на фактории Юрибей и в селе Гыда — 26 и 27 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей в местном водоеме. Рыба была поймана на озере в районе ДНС-3.

Между рыбаками проводились различные состязания и конкурсы
Между рыбаками проводились различные состязания и конкурсы

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В Тазовском районе ЯНАО стартовал День рыбака. Власти муниципалитета сообщили, что празднование началось у жителей Фактории 5-6 Пески. «В районе стартовал любимый праздник рыбаков. Первыми его встретили жители Фактории 5-6 Пески. Творческие конкурсы, спортивные состязания, культурная программа и игры для детей надолго оставят приятные впечатления у жителей и гостей», — сообщается в telegram-канале мэрии Тазовского района. Эстафету праздника примут рыбаки Находки. Там День рыбака пройдет 16 июня. В Тазовском праздник состоится 8 июля. Жители Антипаюты встретят День рыбака 14 июля, на фактории Юрибей и в селе Гыда — 26 и 27 июля. Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей в местном водоеме. Рыба была поймана на озере в районе ДНС-3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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