В Тазовском районе ЯНАО стартовал День рыбака. Власти муниципалитета сообщили, что празднование началось у жителей Фактории 5-6 Пески.
«В районе стартовал любимый праздник рыбаков. Первыми его встретили жители Фактории 5-6 Пески. Творческие конкурсы, спортивные состязания, культурная программа и игры для детей надолго оставят приятные впечатления у жителей и гостей», — сообщается в telegram-канале мэрии Тазовского района.
Эстафету праздника примут рыбаки Находки. Там День рыбака пройдет 16 июня. В Тазовском праздник состоится 8 июля. Жители Антипаюты встретят День рыбака 14 июля, на фактории Юрибей и в селе Гыда — 26 и 27 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей в местном водоеме. Рыба была поймана на озере в районе ДНС-3.
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