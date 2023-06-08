Марочко: потери ВСУ резко выросли за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
В ВСУ растут потери, сообщил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, превышающие в три раза показатели первой недели июня. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», — рассказал Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что противник теряет войска на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. По словам Марочко, это результат начала наступления со стороны Украины.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли свыше 16 тысяч бойцов за май 2023 года, передает телеканал 360. В Белом доме заявляли, что не станут раскрывать потери украинской армии, пишет «Царьград».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, превышающие в три раза показатели первой недели июня. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», — рассказал Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что противник теряет войска на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. По словам Марочко, это результат начала наступления со стороны Украины. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли свыше 16 тысяч бойцов за май 2023 года, передает телеканал 360. В Белом доме заявляли, что не станут раскрывать потери украинской армии, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...