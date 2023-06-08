Марочко: потери ВСУ резко выросли за неделю

08 июня 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

В ВСУ растут потери, сообщил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, превышающие в три раза показатели первой недели июня. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», — рассказал Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что противник теряет войска на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. По словам Марочко, это результат начала наступления со стороны Украины. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли свыше 16 тысяч бойцов за май 2023 года, передает телеканал 360. В Белом доме заявляли, что не станут раскрывать потери украинской армии, пишет «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, превышающие в три раза показатели первой недели июня. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», — рассказал Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что противник теряет войска на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. По словам Марочко, это результат начала наступления со стороны Украины. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли свыше 16 тысяч бойцов за май 2023 года, передает телеканал 360. В Белом доме заявляли, что не станут раскрывать потери украинской армии, пишет «Царьград».