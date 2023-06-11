В Госдуме заявили об участии в спецоперации граждан из стран ОДКБ на стороне Украины

Депутат Госдумы Затулин: в спецоперации на стороне Украины участвуют граждане из стран ОДКБ

11 июня 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Правительства стран ОДКБ не виноваты в том, что Украина задействует их граждан в ходе боевых действий в зоне СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В специальной военной операции на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) задействованы граждане стран, входящих Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я не думаю, что мы сейчас бьемся над задачей, как бы нам военнослужащих Казахстана или Киргизии на свою сторону привлечь в ходе военных действий. Нам бы хорошо было, чтобы выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне. А вот это, к сожалению, происходит. Конечно, не по воле руководства этих стран. Но граждане Казахстана и не только, как известно, принимают участие в военных действиях против нас», — сказал Константин Затулин. Парламентарий объясняет такое явление антироссийскими настроениями элит стран ОДКБ. «Прежде всего по той причине, что часть национальных элит настроена антироссийски, в том числе в государствах, входящих в ОДКБ. Чем больше мы затягиваем операцию, откладываем на будущее свои победы, тем больше они входят во вкус. За этим надо смотреть», — заключил Затулин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ заявил, что нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. При этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что западные страны постепенно наращивают воинские группировки вблизи границ России и Белоруссии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В специальной военной операции на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) задействованы граждане стран, входящих Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я не думаю, что мы сейчас бьемся над задачей, как бы нам военнослужащих Казахстана или Киргизии на свою сторону привлечь в ходе военных действий. Нам бы хорошо было, чтобы выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне. А вот это, к сожалению, происходит. Конечно, не по воле руководства этих стран. Но граждане Казахстана и не только, как известно, принимают участие в военных действиях против нас», — сказал Константин Затулин. Парламентарий объясняет такое явление антироссийскими настроениями элит стран ОДКБ. «Прежде всего по той причине, что часть национальных элит настроена антироссийски, в том числе в государствах, входящих в ОДКБ. Чем больше мы затягиваем операцию, откладываем на будущее свои победы, тем больше они входят во вкус. За этим надо смотреть», — заключил Затулин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ заявил, что нужно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. При этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что западные страны постепенно наращивают воинские группировки вблизи границ России и Белоруссии.