В Совете Федерации назвали условия для переговоров с Украиной

Сенатор Цеков: Украина должна быть готова передать 3 области для переговоров с РФ

Украина должны быть готова к передаче Одесской, Николаевской и Харьковской областей РФ, заявил Сергей Цеков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для начала ведения переговоров Украина должна быть готова передать в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Не думаю, что они очень быстро и публично согласятся на переговоры. Я по себе сужу, но если нам и вести переговоры, то на предмет того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно вести какие-то переговоры. По большому счету, и Харьковскую область. Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры», — сказал Сергей Цеков.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не верит в возможность мирного урегулирования конфликта на Украине на данном этапе, несмотря на посреднические инициативы третьих стран. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что, если цели спецоперации РФ остаются прежними, Киев не нуждается в посредниках для переговоров.