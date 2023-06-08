08 июня 2023

Жителей ЯНАО в праздничные выходные ожидает дождливая и ветреная погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В городах ЯНАО все выходные будет дождливо Фото:

В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха достигнет +16, говорится в прогнозе Gismeteo.

«10 июня в Новом Уренгое днем и утром будет малооблачная погода, а вечером пасмурно. Температура от +3, до +14. В Ноябрьске и Салехарде весь день будет пасмурно, столбик термометра поднимется до +14. В окружной столице ветер 10-11 м/с», — сказано в прогнозе.

В воскресенье, 11 июня, во всех трех городах будет идти небольшой дождь весь день. Температура воздуха поднимется до +12, +16 максимум. В Новом Уренгое и Салехарде порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В Ноябрьске — 15.

В День России 12 июня, температура воздуха в городах опустится до 9 градусов. В Новом Уренгое весь день будет идти сильный дождь. Ветер до 15 метров в секунду. В Ноябрьске весь день пасмурно и дождливо, ветер 13 м/с. В Салехарде пасмурно будет только утром, днем и вечером малооблачно и без осадков. Ветер — также 13 м/с.

Ранее сообщалось, что в округ вернется минусовая температура. Ночью 9 июня столбик термометра опустится до -1.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха достигнет +16, говорится в прогнозе Gismeteo. «10 июня в Новом Уренгое днем и утром будет малооблачная погода, а вечером пасмурно. Температура от +3, до +14. В Ноябрьске и Салехарде весь день будет пасмурно, столбик термометра поднимется до +14. В окружной столице ветер 10-11 м/с», — сказано в прогнозе. В воскресенье, 11 июня, во всех трех городах будет идти небольшой дождь весь день. Температура воздуха поднимется до +12, +16 максимум. В Новом Уренгое и Салехарде порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В Ноябрьске — 15. В День России 12 июня, температура воздуха в городах опустится до 9 градусов. В Новом Уренгое весь день будет идти сильный дождь. Ветер до 15 метров в секунду. В Ноябрьске весь день пасмурно и дождливо, ветер 13 м/с. В Салехарде пасмурно будет только утром, днем и вечером малооблачно и без осадков. Ветер — также 13 м/с. Ранее сообщалось, что в округ вернется минусовая температура. Ночью 9 июня столбик термометра опустится до -1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...