Жителей ЯНАО в праздничные выходные ожидает дождливая и ветреная погода

В городах ЯНАО все выходные будет дождливо Фото: Размик Закарян © URA.RU

В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха достигнет +16, говорится в прогнозе Gismeteo.

«10 июня в Новом Уренгое днем и утром будет малооблачная погода, а вечером пасмурно. Температура от +3, до +14. В Ноябрьске и Салехарде весь день будет пасмурно, столбик термометра поднимется до +14. В окружной столице ветер 10-11 м/с», — сказано в прогнозе.

В воскресенье, 11 июня, во всех трех городах будет идти небольшой дождь весь день. Температура воздуха поднимется до +12, +16 максимум. В Новом Уренгое и Салехарде порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В Ноябрьске — 15.

В День России 12 июня, температура воздуха в городах опустится до 9 градусов. В Новом Уренгое весь день будет идти сильный дождь. Ветер до 15 метров в секунду. В Ноябрьске весь день пасмурно и дождливо, ветер 13 м/с. В Салехарде пасмурно будет только утром, днем и вечером малооблачно и без осадков. Ветер — также 13 м/с.

Ранее сообщалось, что в округ вернется минусовая температура. Ночью 9 июня столбик термометра опустится до -1.