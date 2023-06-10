Шумков поздравил курганцев с наступающим Днем России

11 июня 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Шумков поздравил жителей Курганской области с наступающим Днем России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим Днем России. Об этом политик написал пост 11 июня вечером в своем telegram-канале. «Завтра День России. Большое количество важных людей снова скажут большое количество важных и правильных слов за нашу страну, за то, как Родину мы любим», — подчеркнул в посте Шумков. Он отметил, что меньше слов и больше поступков — лучше для Родины. Ранее в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Выступление пройдет на Троицкой площади.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим Днем России. Об этом политик написал пост 11 июня вечером в своем telegram-канале. «Завтра День России. Большое количество важных людей снова скажут большое количество важных и правильных слов за нашу страну, за то, как Родину мы любим», — подчеркнул в посте Шумков. Он отметил, что меньше слов и больше поступков — лучше для Родины. Ранее в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Выступление пройдет на Троицкой площади.