10 июня 2023
09 июня 2023

Шумков поздравил курганцев с наступающим Днем России

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков поздравил жителей Курганской области с наступающим Днем России Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим Днем России. Об этом политик написал пост 11 июня вечером в своем telegram-канале.

«Завтра День России. Большое количество важных людей снова скажут большое количество важных и правильных слов за нашу страну, за то, как Родину мы любим», — подчеркнул в посте Шумков. Он отметил, что меньше слов и больше поступков — лучше для Родины.

Ранее в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Выступление пройдет на Троицкой площади.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим Днем России. Об этом политик написал пост 11 июня вечером в своем telegram-канале. «Завтра День России. Большое количество важных людей снова скажут большое количество важных и правильных слов за нашу страну, за то, как Родину мы любим», — подчеркнул в посте Шумков. Он отметил, что меньше слов и больше поступков — лучше для Родины. Ранее в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Выступление пройдет на Троицкой площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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