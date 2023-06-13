WSJ: Белый дом планирует поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Пентагон призвал, чтобы Штаты передали Киеву снаряды с обедненным ураном, пишет Майкл Гордон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет военный американский корреспондент Майкл Гордон, ссылаясь на источник из Белого дома.

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Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном

«Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном. <…> Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии», — уточняет Майкл Гордон в материале для The Wall Street Journal. Он пишет, что цель США состоит в том, чтобы оказать Украине как можно большую поддержку. При этом, обращает внимание журналист, в администрации президента США Джо Байдена, проходят разногласия по этому вопросу.

В марте Великобритания обещала передать Украине снаряды с обедненным ураном, и поставила их украинской стороне в конце апреля. В Кремле заявляли, что британцы и те, кто будет применять такие снаряды, понесут за это ответственность.

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США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет военный американский корреспондент Майкл Гордон, ссылаясь на источник из Белого дома. «Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном. <…> Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии», — уточняет Майкл Гордон в материале для The Wall Street Journal. Он пишет, что цель США состоит в том, чтобы оказать Украине как можно большую поддержку. При этом, обращает внимание журналист, в администрации президента США Джо Байдена, проходят разногласия по этому вопросу. В марте Великобритания обещала передать Украине снаряды с обедненным ураном, и поставила их украинской стороне в конце апреля. В Кремле заявляли, что британцы и те, кто будет применять такие снаряды, понесут за это ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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