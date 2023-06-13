WSJ: Белый дом планирует поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

13 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Пентагон призвал, чтобы Штаты передали Киеву снаряды с обедненным ураном, пишет Майкл Гордон Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет военный американский корреспондент Майкл Гордон, ссылаясь на источник из Белого дома. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном «Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном. <…> Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии», — уточняет Майкл Гордон в материале для The Wall Street Journal. Он пишет, что цель США состоит в том, чтобы оказать Украине как можно большую поддержку. При этом, обращает внимание журналист, в администрации президента США Джо Байдена, проходят разногласия по этому вопросу. В марте Великобритания обещала передать Украине снаряды с обедненным ураном, и поставила их украинской стороне в конце апреля. В Кремле заявляли, что британцы и те, кто будет применять такие снаряды, понесут за это ответственность.

США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет военный американский корреспондент Майкл Гордон, ссылаясь на источник из Белого дома. «Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном. <…> Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии», — уточняет Майкл Гордон в материале для The Wall Street Journal. Он пишет, что цель США состоит в том, чтобы оказать Украине как можно большую поддержку. При этом, обращает внимание журналист, в администрации президента США Джо Байдена, проходят разногласия по этому вопросу. В марте Великобритания обещала передать Украине снаряды с обедненным ураном, и поставила их украинской стороне в конце апреля. В Кремле заявляли, что британцы и те, кто будет применять такие снаряды, понесут за это ответственность.