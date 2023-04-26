В Кремле высказались о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном

26 апреля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Кремле высказались о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания, как и Украина, должна понимать, что несет ответственность за применение в зоне спецоперации боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU информацию о передаче Лондоном такого вида снарядов. «Информация весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность. И те, кто будет использовать эти боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что на сокрушительную опасность таких снарядом Россия уже «обращала внимание западной общественности». «Мы обращали внимание на те официальные данные, которые уже публиковались по результатам использования этих боеприпасов во время бомбежек Югославии, когда натовцы бомбили ее», — отметил представитель Кремля. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания направила на Украину обещанные снаряды для танков с обедненным ураном. Отмечается, что Лондон не будет заниматься ликвидацией последствий применения этих снарядов после завершения конфликта.

Великобритания, как и Украина, должна понимать, что несет ответственность за применение в зоне спецоперации боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU информацию о передаче Лондоном такого вида снарядов. «Информация весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность. И те, кто будет использовать эти боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что на сокрушительную опасность таких снарядом Россия уже «обращала внимание западной общественности». «Мы обращали внимание на те официальные данные, которые уже публиковались по результатам использования этих боеприпасов во время бомбежек Югославии, когда натовцы бомбили ее», — отметил представитель Кремля. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания направила на Украину обещанные снаряды для танков с обедненным ураном. Отмечается, что Лондон не будет заниматься ликвидацией последствий применения этих снарядов после завершения конфликта.