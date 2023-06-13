Пригожин рассказал, почему не выполнил план Суровикина

Пригожин заявил, что выполнил в Артемовске свое дело до конца

13 июня 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Бойцы «Вагнера» не покинули бы город ни при каких обстоятельствах, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) довела дело до конца, несмотря на план замкомандующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Так на запрос URA.RU ответил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Вагнер» должна была покинуть город после полугода нахождения в нем.



«Мы довели дело до конца — только так могу прокомментировать», — сказал Пригожин. Его слова приводит «Пресс-служба Пригожина» в telegram-канале. Он уточнил, что вагнеровцы взяли город исключительно благодаря мужеству. По словам Пригожина, бойцы не покинули бы Артемовск ни при каких обстоятельствах при должном наличии боеприпасов. Ранее бывший полковник НАТО Жак Бо заявил, что Пригожин провалил план Суровикина по уничтожению украинских сил в Артемовске. По его словам, «Вагнер» должна была покинуть город после требования Генштаба РФ. Город был взят силами «Вагнера» 20 мая. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) довела дело до конца, несмотря на план замкомандующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Так на запрос URA.RU ответил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Вагнер» должна была покинуть город после полугода нахождения в нем. «Мы довели дело до конца — только так могу прокомментировать», — сказал Пригожин. Его слова приводит «Пресс-служба Пригожина» в telegram-канале. Он уточнил, что вагнеровцы взяли город исключительно благодаря мужеству. По словам Пригожина, бойцы не покинули бы Артемовск ни при каких обстоятельствах при должном наличии боеприпасов. Ранее бывший полковник НАТО Жак Бо заявил, что Пригожин провалил план Суровикина по уничтожению украинских сил в Артемовске. По его словам, «Вагнер» должна была покинуть город после требования Генштаба РФ. Город был взят силами «Вагнера» 20 мая. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.