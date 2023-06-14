Курганец рассказал, как наживаются на русских туристах в Турции. Фото

Русских туристов не пускают в церковь в Турции без икон и свечей

14 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Курганец рассказал о дорогом отдыхе в Турции (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Курганец заявил, что в Турции наживаются на русских туристах. О том, как отдыхающим там предлагают переплачивать за посещение церкви и на что обратить внимание при отдыхе в Турции, корреспонденту URA.RU сообщил отдохнувший там житель. «Отдыхали в Кемере. Там у разных местных турфирм есть тур, который включает в себя прогулку на яхте, посещение древнего города Мира и церкви Святого Николая в Демре. В автобусе от гида узнали, что этот тур позиционируется как паломнический. Перед посещением церкви туристов привозят в церковную лавку, на входе которой надпись почему-то только на русском языке. Цены там были в долларах. После покупки всех этих вещей туристов, купивших билеты ведут на экскурсию в церковь», — делится с журналистом URA.RU курганец. Смутило жителя то, что гид активно уговаривал участников тура посетить данную церковь, а также приобрести иконы и свечи в этой лавке. Со слов курганца, самая маленькая по размеру икона (около 5 сантиметров в длину) стоила 100 долларов, а три свечи — пять долларов. Мужчина делится, что те, кто не стал приобретать атрибутику в церковной лавке и не пошли в сам храм на экскурсию, заметили в ближайших к храму торговых точках те же товары в разы дешевле, а за те же пять долларов там можно купить не три, а шесть свечей. Со слов мужчины, отдыхающие в Турции россияне часто сталкиваются с завышенными ценами на те или иные товары и услуги. Курганец рекомендует всем туристам быть более внимательным и сравнивать цены на те или иные товары. Ранее URA.RU писало, что элитный отель в Турции попытался вымолить у тюменского бизнесмена хороший отзыв. При этом, сам предприниматель назвал отдых в этом заведении первым разочарованием за всю историю его взаимоотношений с Турцией. Курганец столкнулся на отдыхе в Турции с многолетней схемой наживы на русских туристах Фото: читатель URA.RU В ближайших лавках иконы и свечи оказались дешевле, чем в церкви Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганец заявил, что в Турции наживаются на русских туристах. О том, как отдыхающим там предлагают переплачивать за посещение церкви и на что обратить внимание при отдыхе в Турции, корреспонденту URA.RU сообщил отдохнувший там житель. «Отдыхали в Кемере. Там у разных местных турфирм есть тур, который включает в себя прогулку на яхте, посещение древнего города Мира и церкви Святого Николая в Демре. В автобусе от гида узнали, что этот тур позиционируется как паломнический. Перед посещением церкви туристов привозят в церковную лавку, на входе которой надпись почему-то только на русском языке. Цены там были в долларах. После покупки всех этих вещей туристов, купивших билеты ведут на экскурсию в церковь», — делится с журналистом URA.RU курганец. Смутило жителя то, что гид активно уговаривал участников тура посетить данную церковь, а также приобрести иконы и свечи в этой лавке. Со слов курганца, самая маленькая по размеру икона (около 5 сантиметров в длину) стоила 100 долларов, а три свечи — пять долларов. Мужчина делится, что те, кто не стал приобретать атрибутику в церковной лавке и не пошли в сам храм на экскурсию, заметили в ближайших к храму торговых точках те же товары в разы дешевле, а за те же пять долларов там можно купить не три, а шесть свечей. Со слов мужчины, отдыхающие в Турции россияне часто сталкиваются с завышенными ценами на те или иные товары и услуги. Курганец рекомендует всем туристам быть более внимательным и сравнивать цены на те или иные товары. Ранее URA.RU писало, что элитный отель в Турции попытался вымолить у тюменского бизнесмена хороший отзыв. При этом, сам предприниматель назвал отдых в этом заведении первым разочарованием за всю историю его взаимоотношений с Турцией.