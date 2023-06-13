Военный эксперт раскрыл, когда зона разлившегося Каховского водохранилища станет доступной для ВСУ

Военный эксперт Широкорад: наступление ВСУ на левый берег Днепра возможно в декабре

14 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Грунт после взрыва дамбы Каховского водохранилища подсохнет в декабре, считает Александр Широкорад Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока почва не замерзнет, территория разлившегося Каховского водохранилища будет недоступна для движения тяжелой техники ВСУ. До декабря-января это будет зона болот и непроходимой грязи, объяснил в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «ВСУ планировали до взрыва плотины высадить десанты на левый российский берег Днепра. Они захватили вблизи несколько небольших островов. Теперь, на мой взгляд, высадка в нижнем Днепре украинских войск маловероятна. Я имею в виду большую высадку с танками, самоходными орудиями, с боевой машиной пехоты, потому что они завязнут вот в этом огромном болоте, которое образовалось после разлива Каховского моря. Постепенно будет вода сходить, но грязь не сойдет. То есть какие-то озерца превратятся в болота, в жижу. Такими они будут до декабря, пока не замерзнет почва. Может даже и до января, если будет теплая зима. Пока не замерзнут все озерца, протоки, и не станет твердым грунт», — рассказал Александр Широкорад. По мнению военного историка, сейчас территория разлившегося Каховского водохранилища защищает от серьезного наступления ВСУ. «Разлитая территория защищает Россию от большого наступления ВСУ. Диверсанты смогут пройти, взять под контроль какие-то районы левобережья в нескольких километрах, но проку от этого все равно не будет. Физически нельзя будет навести какие-то мосты. Они могут использовать скоростные катера и высаживать мелкие тактические десанты, вести такую полупартизанскую борьбу в этом архипелаге, который образовал разлив Каховского моря. Их трудно ловить. На малых скоростных надувных судах они где-то высаживаются, где-то маскируются, даже где-то могут установить минометы», — добавил Широкорад. Собеседник агентства подчеркнул, что основное наступление ВСУ будут проводить севернее. «ВСУ будут проводить более-менее большие наступления севернее, где-то на харьковском направлении. Может быть, попробуют отбить Бахмут (Артемовск в ДНР)», — отметил он. Прорыв дамбы на Каховской ГЭС после артиллерийских ударов ВСУ произошел 6 июня. В результате чего были затоплены населенные пункты Херсонской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока почва не замерзнет, территория разлившегося Каховского водохранилища будет недоступна для движения тяжелой техники ВСУ. До декабря-января это будет зона болот и непроходимой грязи, объяснил в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «ВСУ планировали до взрыва плотины высадить десанты на левый российский берег Днепра. Они захватили вблизи несколько небольших островов. Теперь, на мой взгляд, высадка в нижнем Днепре украинских войск маловероятна. Я имею в виду большую высадку с танками, самоходными орудиями, с боевой машиной пехоты, потому что они завязнут вот в этом огромном болоте, которое образовалось после разлива Каховского моря. Постепенно будет вода сходить, но грязь не сойдет. То есть какие-то озерца превратятся в болота, в жижу. Такими они будут до декабря, пока не замерзнет почва. Может даже и до января, если будет теплая зима. Пока не замерзнут все озерца, протоки, и не станет твердым грунт», — рассказал Александр Широкорад. По мнению военного историка, сейчас территория разлившегося Каховского водохранилища защищает от серьезного наступления ВСУ. «Разлитая территория защищает Россию от большого наступления ВСУ. Диверсанты смогут пройти, взять под контроль какие-то районы левобережья в нескольких километрах, но проку от этого все равно не будет. Физически нельзя будет навести какие-то мосты. Они могут использовать скоростные катера и высаживать мелкие тактические десанты, вести такую полупартизанскую борьбу в этом архипелаге, который образовал разлив Каховского моря. Их трудно ловить. На малых скоростных надувных судах они где-то высаживаются, где-то маскируются, даже где-то могут установить минометы», — добавил Широкорад. Собеседник агентства подчеркнул, что основное наступление ВСУ будут проводить севернее. «ВСУ будут проводить более-менее большие наступления севернее, где-то на харьковском направлении. Может быть, попробуют отбить Бахмут (Артемовск в ДНР)», — отметил он. Прорыв дамбы на Каховской ГЭС после артиллерийских ударов ВСУ произошел 6 июня. В результате чего были затоплены населенные пункты Херсонской области.