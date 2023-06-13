Из-за дефицита в Тюмени критично выросли цены на строительные материалы

14 июня 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

В среднем, по словам, сотрудников специализированных магазинов, цена на утеплитель увеличилась на 35-40% Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюмени резко выросли цены на строительные материалы. За первую половину июня стоимость каменной ваты, используемой в качестве утеплителя, увеличивалась дважды. Об этом сообщили сотрудники сразу нескольких специализированных магазинов. «Вата сильно подорожала. В среднем с начала года процентов на 50-60. В июне уже дважды было подорожание по одному заводу — 5 и 13 июня. По другим заводам, по прогнозам, тоже будет. На 35-40% так точно. Говорят, что проблемы с сырьем, не хватает материалов. Плюс еще ввели квотирование: на регион дается определенное количество тонн и каждый уже выбирает», — сообщил сотрудник магазина «Стройкомплектация». По его словам, такая тенденция с удорожанием ваты сохранится до августа. Информацию об увеличении стоимости на утеплитель подтвердили агентству и в другом строительном магазине. Там отметили рост цен на вату в среднем на 10-15%. «Цена, конечно, увеличилась из-за того, что дефицит и заводы не справляется с объемами, которые они взяли. Процентов на 10, максимум 15. В сезон стоимость всегда повышается. Заводы отгружают по другой цене, и нам приходится повышать. Ситуация стабилизируется где-то уже под конец осени», — сообщила сотрудница магазина «Время — строить». Агентство направило запрос в Тюменское УФАС России. Ответ на него ожидается. Ранее агентство сообщало о том, что тюменские строители столкнулись с дефицитом базальтового утеплителя, который используют как теплоизоляционный материал при строительстве зданий и инженерных сетей. По просьбе девелоперов и застройщиков ФАС проверит обоснованность роста цен на строительные материалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени резко выросли цены на строительные материалы. За первую половину июня стоимость каменной ваты, используемой в качестве утеплителя, увеличивалась дважды. Об этом сообщили сотрудники сразу нескольких специализированных магазинов. «Вата сильно подорожала. В среднем с начала года процентов на 50-60. В июне уже дважды было подорожание по одному заводу — 5 и 13 июня. По другим заводам, по прогнозам, тоже будет. На 35-40% так точно. Говорят, что проблемы с сырьем, не хватает материалов. Плюс еще ввели квотирование: на регион дается определенное количество тонн и каждый уже выбирает», — сообщил сотрудник магазина «Стройкомплектация». По его словам, такая тенденция с удорожанием ваты сохранится до августа. Информацию об увеличении стоимости на утеплитель подтвердили агентству и в другом строительном магазине. Там отметили рост цен на вату в среднем на 10-15%. «Цена, конечно, увеличилась из-за того, что дефицит и заводы не справляется с объемами, которые они взяли. Процентов на 10, максимум 15. В сезон стоимость всегда повышается. Заводы отгружают по другой цене, и нам приходится повышать. Ситуация стабилизируется где-то уже под конец осени», — сообщила сотрудница магазина «Время — строить». Агентство направило запрос в Тюменское УФАС России. Ответ на него ожидается. Ранее агентство сообщало о том, что тюменские строители столкнулись с дефицитом базальтового утеплителя, который используют как теплоизоляционный материал при строительстве зданий и инженерных сетей. По просьбе девелоперов и застройщиков ФАС проверит обоснованность роста цен на строительные материалы.