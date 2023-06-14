Кадыров поставил точку в спорах о здоровье Делимханова

Кадыров заявил, что Делимханов жив и здоров

14 июня 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров опроверг фейки украинских СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы и участник спецоперации Адам Делимханов жив и здоров. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, приближенный к Делимханову, отметив, что сразу распознал ложь украинских СМИ о якобы смерти участника СВО. «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что понял, что новость о якобы смерти Делимханова является фейком с самого начала, но решил показать украинцам, как «низко опустились их СМИ». «А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», — добавил он. Ранее украинские СМИ начали сообщать о якобы смерти Делимханова. Ряд российских же официальных лиц, в частности спикер Госдумы Вячеслав Володин, после появившейся информации заявляли о том, что с соратником Кадырова все в порядке. Однако в Кремле выражали беспокойство за состояние депутата Госдумы. Сам Кадыров же назначал украинским спецслужбам награду за информацию о нахождении Делимханова. URA.RU собрало всю информацию о его состоянии в одну новость.

Депутат Госдумы и участник спецоперации Адам Делимханов жив и здоров. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, приближенный к Делимханову, отметив, что сразу распознал ложь украинских СМИ о якобы смерти участника СВО. «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что понял, что новость о якобы смерти Делимханова является фейком с самого начала, но решил показать украинцам, как «низко опустились их СМИ». «А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», — добавил он. Ранее украинские СМИ начали сообщать о якобы смерти Делимханова. Ряд российских же официальных лиц, в частности спикер Госдумы Вячеслав Володин, после появившейся информации заявляли о том, что с соратником Кадырова все в порядке. Однако в Кремле выражали беспокойство за состояние депутата Госдумы. Сам Кадыров же назначал украинским спецслужбам награду за информацию о нахождении Делимханова. URA.RU собрало всю информацию о его состоянии в одну новость.