Кадыров поставил точку в спорах о здоровье Делимханова

Кадыров заявил, что Делимханов жив и здоров
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров опроверг фейки украинских СМИ Фото:

Депутат Госдумы и участник спецоперации Адам Делимханов жив и здоров. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, приближенный к Делимханову, отметив, что сразу распознал ложь украинских СМИ о якобы смерти участника СВО.

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что понял, что новость о якобы смерти Делимханова является фейком с самого начала, но решил показать украинцам, как «низко опустились их СМИ». «А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», — добавил он.

Ранее украинские СМИ начали сообщать о якобы смерти Делимханова. Ряд российских же официальных лиц, в частности спикер Госдумы Вячеслав Володин, после появившейся информации заявляли о том, что с соратником Кадырова все в порядке. Однако в Кремле выражали беспокойство за состояние депутата Госдумы. Сам Кадыров же назначал украинским спецслужбам награду за информацию о нахождении Делимханова. URA.RU собрало всю информацию о его состоянии в одну новость.

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Депутат Госдумы и участник спецоперации Адам Делимханов жив и здоров. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, приближенный к Делимханову, отметив, что сразу распознал ложь украинских СМИ о якобы смерти участника СВО. «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что понял, что новость о якобы смерти Делимханова является фейком с самого начала, но решил показать украинцам, как «низко опустились их СМИ». «А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», — добавил он. Ранее украинские СМИ начали сообщать о якобы смерти Делимханова. Ряд российских же официальных лиц, в частности спикер Госдумы Вячеслав Володин, после появившейся информации заявляли о том, что с соратником Кадырова все в порядке. Однако в Кремле выражали беспокойство за состояние депутата Госдумы. Сам Кадыров же назначал украинским спецслужбам награду за информацию о нахождении Делимханова. URA.RU собрало всю информацию о его состоянии в одну новость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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