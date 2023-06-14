Что известно о здоровье соратника Кадырова Делимханова

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Адам Делимханов жив и здоров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутата Государственной Думы, заместителя председателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова ранили в зоне спецоперации. URA.RU приводит актуальную информацию по событию на данный момент.

  • Пресс-служба Госдумы заявила, что Делимханов был ранен в зоне СВО. Об этом сообщили изданию «Звезда». Однако telegram-канал Baza, ссылаясь на информацию пресс-служб Госдумы и ЛДПР, отметил, что «Звезде» никто не сообщал и не подтверждал состояние депутата. «Пресс-служба Госдумы отметила, что все сообщения о ранении Делимханова идут „от конкретных депутатов“. В ЛДПР же и вовсе назвали „ошибкой“ публикацию „Звезды“ со ссылкой на представителя партии», — говорится в сообщении канала.
  • Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что «Звезда» несколько раз переписывали новость про ранение Делимханова. Канал сообщил, что изначально новость была со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Далее они ссылались на пресс-службу партии ЛДПР. В данный же момент на думского журналиста Мадину Шавлохову. «Официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости не поступало», — сообщает канал.
  • Адам Делимханов жив и здоров. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после звонка с раненым Делимхановым.
  • У главы Чечни Рамзана Кадырова не получается связаться с Делимхановым. «На связь он не выходит», — отметил Кадыров. Глава Чечни пообещал вознаграждение за информацию о местонахождении раненого.
  • «Это [сообщения о ранении Делимханова] все фейки», — заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он отметил, что Делимханов здоров и отправился к Главе Чечни.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили атаку на место, где мог находиться Адам Делимханов. Об этом сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Он отметил, что чеченские подразделения, в частности «Ахмат», находятся на Запорожском направлении, где каждую ночь ВСУ предпринимают попытку удара.

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Депутата Государственной Думы, заместителя председателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова ранили в зоне спецоперации. URA.RU приводит актуальную информацию по событию на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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