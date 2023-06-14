Что известно о здоровье соратника Кадырова Делимханова

14 июня 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Адам Делимханов жив и здоров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Илья Питалев/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутата Государственной Думы, заместителя председателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова ранили в зоне спецоперации. URA.RU приводит актуальную информацию по событию на данный момент. Пресс-служба Госдумы заявила, что Делимханов был ранен в зоне СВО. Об этом сообщили изданию «Звезда». Однако telegram-канал Baza , ссылаясь на информацию пресс-служб Госдумы и ЛДПР, отметил, что «Звезде» никто не сообщал и не подтверждал состояние депутата. «Пресс-служба Госдумы отметила, что все сообщения о ранении Делимханова идут „от конкретных депутатов“. В ЛДПР же и вовсе назвали „ошибкой“ публикацию „Звезды“ со ссылкой на представителя партии», — говорится в сообщении канала.

, ссылаясь на информацию пресс-служб Госдумы и ЛДПР, отметил, что «Звезде» никто не сообщал и не подтверждал состояние депутата. «Пресс-служба Госдумы отметила, что все сообщения о ранении Делимханова идут „от конкретных депутатов“. В ЛДПР же и вовсе назвали „ошибкой“ публикацию „Звезды“ со ссылкой на представителя партии», — говорится в сообщении канала. Telegram-канал « Осторожно, новости » сообщил, что «Звезда» несколько раз переписывали новость про ранение Делимханова. Канал сообщил, что изначально новость была со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Далее они ссылались на пресс-службу партии ЛДПР. В данный же момент на думского журналиста Мадину Шавлохову. «Официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости не поступало», — сообщает канал.

» сообщил, что «Звезда» несколько раз переписывали новость про ранение Делимханова. Канал сообщил, что изначально новость была со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Далее они ссылались на пресс-службу партии ЛДПР. В данный же момент на думского журналиста Мадину Шавлохову. «Официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости не поступало», — сообщает канал. Адам Делимханов жив и здоров. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после звонка с раненым Делимхановым.

У главы Чечни Рамзана Кадырова не получается связаться с Делимхановым. «На связь он не выходит», — отметил Кадыров. Глава Чечни пообещал вознаграждение за информацию о местонахождении раненого.

«Это [сообщения о ранении Делимханова] все фейки», — заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он отметил, что Делимханов здоров и отправился к Главе Чечни.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили атаку на место, где мог находиться Адам Делимханов. Об этом сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Он отметил, что чеченские подразделения, в частности «Ахмат», находятся на Запорожском направлении, где каждую ночь ВСУ предпринимают попытку удара.

Депутата Государственной Думы, заместителя председателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова ранили в зоне спецоперации. URA.RU приводит актуальную информацию по событию на данный момент.