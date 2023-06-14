В Кремле не знают о ранении Делимханова

В Кремле встревожены сообщениями о возможном ранении на СВО депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова и ждут уточненной информации. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил о ранении Делимханова в результате удара ВСУ. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин опроверг это. Он заявил, что разговаривал с депутатом и тот «жив и здоров». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что не может связаться с Делимхановым и просил украинскую разведку предоставить информацию.
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