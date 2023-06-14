В Кремле не знают о ранении Делимханова

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15 съезд ЕР. Второй день. Москва, портрет, съезд ер, делимханов адам
Сообщения о ранении Делимханова встревожили Кремль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле встревожены сообщениями о возможном ранении на СВО депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова и ждут уточненной информации. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил о ранении Делимханова в результате удара ВСУ. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин опроверг это. Он заявил, что разговаривал с депутатом и тот «жив и здоров». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что не может связаться с Делимхановым и просил украинскую разведку предоставить информацию.

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В Кремле встревожены сообщениями о возможном ранении на СВО депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова и ждут уточненной информации. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил о ранении Делимханова в результате удара ВСУ. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин опроверг это. Он заявил, что разговаривал с депутатом и тот «жив и здоров». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что не может связаться с Делимхановым и просил украинскую разведку предоставить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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