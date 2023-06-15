Полковник Литовкин предрек потери оставшейся Западной техники при новой попытке наступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ попытаются перерезать сухопутный пункт в Крым, сказал Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины рискуют потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Быстрая потеря возможна только в случае повторного штурма или подготовке к нему. Чтобы он был явным, чтобы это видели. Также многое зависит от того, сколько техники и живой силы будет направлено с их стороны. Если западное оружие оставят в тылу, его уничтожение будет возможно, только если наша разведка будет знать, где район сосредоточения. Тогда туда будут нанесены ракетные удары», — сказал Виктор Литовкин.

По его словам, вторая попытка наступления также будет производиться в Запорожской области. «Их главная цель — перерезать нам сухопутный путь в Крым. Поэтому я думаю, они будут повторно наступать в Запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы выйти на берег Азовского моря», — объяснил военный обозреватель.

По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Также в Запорожской области была уничтожена половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.

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Вооруженные силы Украины рискуют потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Быстрая потеря возможна только в случае повторного штурма или подготовке к нему. Чтобы он был явным, чтобы это видели. Также многое зависит от того, сколько техники и живой силы будет направлено с их стороны. Если западное оружие оставят в тылу, его уничтожение будет возможно, только если наша разведка будет знать, где район сосредоточения. Тогда туда будут нанесены ракетные удары», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, вторая попытка наступления также будет производиться в Запорожской области. «Их главная цель — перерезать нам сухопутный путь в Крым. Поэтому я думаю, они будут повторно наступать в Запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы выйти на берег Азовского моря», — объяснил военный обозреватель. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Также в Запорожской области была уничтожена половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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