Полковник Литовкин предрек потери оставшейся Западной техники при новой попытке наступления ВСУ

15 июня 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВСУ попытаются перерезать сухопутный пункт в Крым, сказал Виктор Литовкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины рискуют потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Быстрая потеря возможна только в случае повторного штурма или подготовке к нему. Чтобы он был явным, чтобы это видели. Также многое зависит от того, сколько техники и живой силы будет направлено с их стороны. Если западное оружие оставят в тылу, его уничтожение будет возможно, только если наша разведка будет знать, где район сосредоточения. Тогда туда будут нанесены ракетные удары», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, вторая попытка наступления также будет производиться в Запорожской области. «Их главная цель — перерезать нам сухопутный путь в Крым. Поэтому я думаю, они будут повторно наступать в Запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы выйти на берег Азовского моря», — объяснил военный обозреватель. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Также в Запорожской области была уничтожена половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.

Вооруженные силы Украины рискуют потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Быстрая потеря возможна только в случае повторного штурма или подготовке к нему. Чтобы он был явным, чтобы это видели. Также многое зависит от того, сколько техники и живой силы будет направлено с их стороны. Если западное оружие оставят в тылу, его уничтожение будет возможно, только если наша разведка будет знать, где район сосредоточения. Тогда туда будут нанесены ракетные удары», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, вторая попытка наступления также будет производиться в Запорожской области. «Их главная цель — перерезать нам сухопутный путь в Крым. Поэтому я думаю, они будут повторно наступать в Запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы выйти на берег Азовского моря», — объяснил военный обозреватель. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Также в Запорожской области была уничтожена половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.