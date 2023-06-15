Полковник Литовкин предрек потери оставшейся Западной техники при новой попытке наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины рискуют потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Быстрая потеря возможна только в случае повторного штурма или подготовке к нему. Чтобы он был явным, чтобы это видели. Также многое зависит от того, сколько техники и живой силы будет направлено с их стороны. Если западное оружие оставят в тылу, его уничтожение будет возможно, только если наша разведка будет знать, где район сосредоточения. Тогда туда будут нанесены ракетные удары», — сказал Виктор Литовкин.
По его словам, вторая попытка наступления также будет производиться в Запорожской области. «Их главная цель — перерезать нам сухопутный путь в Крым. Поэтому я думаю, они будут повторно наступать в Запорожском направлении в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы выйти на берег Азовского моря», — объяснил военный обозреватель.
По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Также в Запорожской области была уничтожена половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.
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