Русский солдат рассказал правду о четырех месяцах, проведенных в украинском плену

ВСУ избивают и морят голодом русских солдат, попавших в плен

15 июня 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Российского солдата избивали в плену Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный, который недавно вернулся из плена ВСУ, где провел четыре месяца, рассказал о том, через какие пытки ему пришлось пройти. Корреспондент URA.RU встретилась с Анатолием в клинике Екатеринбурга, где боец проходит реабилитацию. «Я сам родом из Макеевки. Когда президент России Владимир Путин объявил о спецоперации, я не стал ждать. Решил пойти добровольцем, чтобы защитить свою землю и местное население от ВСУ. Пару месяцев я был на территории Донбасса, но потом мою бригаду перегруппировали и отправили в Херсон. Именно там меня ранили в ногу и взяли в плен», — вспоминает солдат. По словам Анатолия, в плену украинские врачи попытались спасти его ногу, установив копрессионно-дистракционный аппарат Илизарова. Но, даже будучи в недееспособном состоянии, надзиратели ВСУ избивали молодого человека. «Медики установили мне аппарат. Врачи предполагали, что процесс заживления пройдет быстро, но не тут то было. После недолгой реабилитации меня вновь вернули к пленным. Члены ВСУ, которые курировали пленных российских солдат, постоянно избивали меня. Могли спокойно пнуть по травмированной ноге. Честно, я уже и не верил, что ногу получится сохранить. Любая травма могла стать фатальной, вплоть до ампутации конечности», — делится солдат. «Помимо постоянных побоев, русских военнослужащих плохо кормили. Я бы сказал, что кормили так, чтобы не сдох. Периодически не давали есть, голодом морили. На этом фоне здоровье ухудшается на считанные дни. Солдаты превращаются в кости. Внешне пленные ничем не отличаются от узников концлагерей», — посетовал участник спецоперации. Пробыв почти четыре месяца в украинском плену, Анатолий попал в списки людей на обмен. «Я уже и не верил в то, что смогу отсюда выбраться живым. Каждый день пленным говорили о том, что наша страна забыла о нас, мы не нужны своей родине. Трижды срывался обмен пленными. По какой причине, я не знаю. Но, как видите, наша страна не забыла нас. Теперь вот я вообще в Екатеринбурге прохожу реабилитацию. Совсем скоро вернусь домой, а может, сам останусь на Урале, да и родных перевезу», — рассказал российский военнослужащий. Справка: аппарат Илизарова применяется для лечения травм, переломов, врожденных деформаций костной ткани. Аппарат был разработан в Кургане (Курганская область, РФ) хирургом-ортопедом, изобретателем, доктором медицинских наук, профессором Гавриилом Илизаровым. Ранее URA.RU писало, что в Россию 11 июня из зоны спецоперации на Украине вернулось 94 военнопленных. Позже уполномоченный по правам человека в Свердловской области сообщила о том, что среди вернувшихся пленных — один свердловчанин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский военный, который недавно вернулся из плена ВСУ, где провел четыре месяца, рассказал о том, через какие пытки ему пришлось пройти. Корреспондент URA.RU встретилась с Анатолием в клинике Екатеринбурга, где боец проходит реабилитацию. «Я сам родом из Макеевки. Когда президент России Владимир Путин объявил о спецоперации, я не стал ждать. Решил пойти добровольцем, чтобы защитить свою землю и местное население от ВСУ. Пару месяцев я был на территории Донбасса, но потом мою бригаду перегруппировали и отправили в Херсон. Именно там меня ранили в ногу и взяли в плен», — вспоминает солдат. По словам Анатолия, в плену украинские врачи попытались спасти его ногу, установив копрессионно-дистракционный аппарат Илизарова. Но, даже будучи в недееспособном состоянии, надзиратели ВСУ избивали молодого человека. «Медики установили мне аппарат. Врачи предполагали, что процесс заживления пройдет быстро, но не тут то было. После недолгой реабилитации меня вновь вернули к пленным. Члены ВСУ, которые курировали пленных российских солдат, постоянно избивали меня. Могли спокойно пнуть по травмированной ноге. Честно, я уже и не верил, что ногу получится сохранить. Любая травма могла стать фатальной, вплоть до ампутации конечности», — делится солдат. «Помимо постоянных побоев, русских военнослужащих плохо кормили. Я бы сказал, что кормили так, чтобы не сдох. Периодически не давали есть, голодом морили. На этом фоне здоровье ухудшается на считанные дни. Солдаты превращаются в кости. Внешне пленные ничем не отличаются от узников концлагерей», — посетовал участник спецоперации. Пробыв почти четыре месяца в украинском плену, Анатолий попал в списки людей на обмен. «Я уже и не верил в то, что смогу отсюда выбраться живым. Каждый день пленным говорили о том, что наша страна забыла о нас, мы не нужны своей родине. Трижды срывался обмен пленными. По какой причине, я не знаю. Но, как видите, наша страна не забыла нас. Теперь вот я вообще в Екатеринбурге прохожу реабилитацию. Совсем скоро вернусь домой, а может, сам останусь на Урале, да и родных перевезу», — рассказал российский военнослужащий. Справка: аппарат Илизарова применяется для лечения травм, переломов, врожденных деформаций костной ткани. Аппарат был разработан в Кургане (Курганская область, РФ) хирургом-ортопедом, изобретателем, доктором медицинских наук, профессором Гавриилом Илизаровым. Ранее URA.RU писало, что в Россию 11 июня из зоны спецоперации на Украине вернулось 94 военнопленных. Позже уполномоченный по правам человека в Свердловской области сообщила о том, что среди вернувшихся пленных — один свердловчанин.