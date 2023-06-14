Тюменские коммунальщики не поддержали инициативу Госдумы об отключении горячей воды

АО «УСТЭК» ежегодно проводит ремонтные работы в срок менее 14 дней Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Единая теплоснабжающая организация в Тюмени АО «УСТЭК» не поддержала инициативу Госдумы о сокращении периода опрессовок до трех дней. Об этом агентству сообщили представители компании. По их словам, на длительность ремонтных работ влияют несколько ключевых факторов.

«АО „УСТЭК“ систематически из года в год сокращает продолжительность проведения испытаний на плотность и прочность, во время которых ограничена подача горячего водоснабжения, проводя данные мероприятия в срок менее установленных 14 дней. Ограничение горячего водоснабжения в летний период связано не только с выполнением мероприятий по проведению испытаний на плотность, но и с другими работами», — сообщили в компании.

На сроки проведения таких испытаний влияют следующие факторы: схема теплоснабжения, количество теплоисточников в городе (чем их больше в городе, тем меньше времени потребуется на проведение гидравлических испытаний). Также решающим фактором при сокращении опрессовок является количество эксплуатирующих организаций — чем больше их в городе, тем дольше процесс согласования периодов проведения ремонтных работ.

Выявление дефектов на тепловых сетях разной протяженности занимает разное время. Чем больше протяженность теплосетей, тем дольше будут проходить гидравлические испытания. И, наконец, состояние теплосетевого хозяйства — чем больше будет выявлено повреждений, тем больше будет затрачено времени на их устранение.

Ранее вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой не отключать летом горячую воду больше, чем на три дня. Политик отметил, что первопроходцем в этом деле могла бы стать Москва, поскольку город является самым богатым в России. После опыт столицы Чернышов предлагает перенять другим городам.