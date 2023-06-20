В Киеве демонтировали памятник Гагарину. Фото

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Снос старого здания ТЦ "Омега". Екатеринбург, экскаватор, снос здания
В Киеве снесли памятник Юрию Гагарину Фото:

В Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Сейчас на месте памятника остался только постамент.

«В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина», — передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Бюст советского космонавта находился на территории Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района.

Памятник Гагарину в Киеве был установлен в конце 60-х годов. Сам космонавт посещал украинскую столицу в 1966 году. Также в городе, в 1972 году, была установлена мемориальная доска на здании трикотажной фабрики «Киевлянка».

Ранее сообщалось о сносе памятников российскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгин в полтаве. Кроме того, в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II Великой, а на его месте установили украинский флаг. Также в Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому, напоминает MK.RU.

Фото:

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В Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Сейчас на месте памятника остался только постамент. «В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина», — передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Бюст советского космонавта находился на территории Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района. Памятник Гагарину в Киеве был установлен в конце 60-х годов. Сам космонавт посещал украинскую столицу в 1966 году. Также в городе, в 1972 году, была установлена мемориальная доска на здании трикотажной фабрики «Киевлянка». Ранее сообщалось о сносе памятников российскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгин в полтаве. Кроме того, в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II Великой, а на его месте установили украинский флаг. Также в Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому, напоминает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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