В Киеве демонтировали памятник Гагарину. Фото

20 июня 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

В Киеве снесли памятник Юрию Гагарину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Сейчас на месте памятника остался только постамент. «В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина», — передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Бюст советского космонавта находился на территории Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района. Памятник Гагарину в Киеве был установлен в конце 60-х годов. Сам космонавт посещал украинскую столицу в 1966 году. Также в городе, в 1972 году, была установлена мемориальная доска на здании трикотажной фабрики «Киевлянка». Ранее сообщалось о сносе памятников российскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгин в полтаве. Кроме того, в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II Великой, а на его месте установили украинский флаг. Также в Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому, напоминает MK.RU . Фото: telegram-канал «Деколонизация. Украина»

В Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Сейчас на месте памятника остался только постамент. «В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина», — передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Бюст советского космонавта находился на территории Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района. Памятник Гагарину в Киеве был установлен в конце 60-х годов. Сам космонавт посещал украинскую столицу в 1966 году. Также в городе, в 1972 году, была установлена мемориальная доска на здании трикотажной фабрики «Киевлянка». Ранее сообщалось о сносе памятников российскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгин в полтаве. Кроме того, в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II Великой, а на его месте установили украинский флаг. Также в Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому, напоминает MK.RU.