В Курганскую область во время оптимизации больниц приехали 70 врачей

В департаменте здравоохранение заявили, что реорганизация больниц прошла достойно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганскую область за год с начала оптимизации медицинских учреждений приехало 70 врачей. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

«Год назад мы приступили к реорганизации медицинских учреждений. Она уже завершена. Есть уже первые плоды. Трудоустраиваются специалисты с других регионов. Они выбирают межрайонные больницы. Порядка 70 врачей у нас прибавилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 159 человек среднего медицинского персонала. Я думаю, что это достойные показатели», — рассказал Сигидаев в интервью ГТРК «Курган». Он добавил, что еще 49 врачей готовы переехать в регион.

По его словам, благодаря реорганизации, пациенты из районов смогли получить консультацию у узких специалистов. Он отметил, что есть графики доезда узких специалистов в районные больницы. Сигидаев сообщил, что теперь в каждой межрайонной больнице есть автомобили, которых, в том числе, используют для довоза населения. В каждом фельдшерско-акушерском пункте, по его словам, есть компьютеры, с помощью которых можно провести консультации в онлайн-формате. Руководитель департамента напомнил, что все медучреждения были сохранены. Он добавил, что сейчас благодаря централизованным закупкам медучреждения экономят деньги. Благодаря этому оставшиеся деньги направляют на премии, покупку медоборудования и обучение.

Ранее жители региона просили губернатора Курганской области Вадима Шумкова отменить процесс оптимизации медучреждений. На фоне проведения реструктуризации центральных районных больниц за полгода свои должности покинули восемь главврачей. Часть оставшихся стали заведующими.