Главврачей больниц Курганской области понизили в должности после реформы

В межрайонных больницах Курганской области, образованных в результате объединения нескольких учреждений, бывших главврачей, которые стали заместителями переводят на должности заведующих. Информацию URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения Курганской области.
«Должности заместителей главных врачей межрайонных больниц приводятся в соответствие с номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических работников», — ответили в депздраве на запрос URA.RU. Как изменится заработная плата руководителей филиалов больниц, в ведомстве не уточняют.
Ранее telegram-канал «Тинто Корнеевич Брасс» писал, что после реформы главврачей больниц, которые стали филиалами, перевели на должности заместителей главных врачей и уменьшили им зарплату. После понижения до заведующих филиалов зарплата врачей упадет еще раз, из-за чего возможна очередная волна увольнений главврачей. В депздраве URA.RU сообщили, что заявления об увольнении от заместителей главврачей межрайонных больниц в департамент не поступали.
URA.RU писало, что в Курганской области на фоне проведения реструктуризации центральных районных больниц начали увольняться главврачи. За полгода должности покинули восемь руководителей. По данным депздрава, главврачи приняли решение об увольнении по разным причинам, в том числе после оценки их работы в должности, в связи с переездом или переходом на работу в другую курганскую больницу, возвратом к врачебной деятельности.
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