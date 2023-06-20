В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен боррелиоз для жителей ЯНАО

Роспотребнадзор по ЯНАО: боррелиоз может привести к инвалидности

21 июня 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО клещ заразил человека боррелиозом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если ничего не предпринимать после укуса клеща, то можно заразиться боррелиозом. Это инфекционное заболевание может привести к инвалидности, сообщили в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО. «Самые тяжелые последствия заражения вирусным клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом является энцефалит (поражение головного мозга), приводящий к инвалидности», — рассказали в ведомстве. По состоянию на 19 июня 2023 года, в округе зафиксировано два случая укуса клещами. Один из них завозной, он и привел к заражению боррелиозом. Если клещ впился в кожу нужно обратиться в травматологический пункт по месту жительства. После того, как клеща снимут, специалисты назначат экстренную профилактику. Далее его необходимо отнести в любую аккредитованную лабораторию, проводящую исследования на возбудителей клещевых инфекций. Ранее сообщалось, что ямальцы не могут вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку нельзя просто так поставить из-за отсутствия вакцины.

Если ничего не предпринимать после укуса клеща, то можно заразиться боррелиозом. Это инфекционное заболевание может привести к инвалидности, сообщили в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО. «Самые тяжелые последствия заражения вирусным клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом является энцефалит (поражение головного мозга), приводящий к инвалидности», — рассказали в ведомстве. По состоянию на 19 июня 2023 года, в округе зафиксировано два случая укуса клещами. Один из них завозной, он и привел к заражению боррелиозом. Если клещ впился в кожу нужно обратиться в травматологический пункт по месту жительства. После того, как клеща снимут, специалисты назначат экстренную профилактику. Далее его необходимо отнести в любую аккредитованную лабораторию, проводящую исследования на возбудителей клещевых инфекций. Ранее сообщалось, что ямальцы не могут вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку нельзя просто так поставить из-за отсутствия вакцины.