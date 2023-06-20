20 июня 2023

Директор курганского завода получил медаль за развитие промышленности

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Национальные проекты 2018-2024. Курган, парышев дмитрий, портрет, внимательность
Директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев получил высокую награду Фото:

Генеральный директор предприятия «Курганстальмост» Дмитрий Парышев награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«<…> Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Дмитрия Парышева — генерального директора ЗАО „Курганстальмост“», — указано в документе. Курганский промышленник получил награду за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сотрудники предприятия «Курганстальмост» — это «настоящая элита и соль нашей земли». Некоторые работники получили благодарности от министра транспорта РФ.

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Генеральный директор предприятия «Курганстальмост» Дмитрий Парышев награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «<…> Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Дмитрия Парышева — генерального директора ЗАО „Курганстальмост“», — указано в документе. Курганский промышленник получил награду за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сотрудники предприятия «Курганстальмост» — это «настоящая элита и соль нашей земли». Некоторые работники получили благодарности от министра транспорта РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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