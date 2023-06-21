Океанограф Уолш раскрыл «печальный» сценарий для экипажа пропавшего батискафа

Океанограф Уолш: экипаж пропавшего батискафа рядом с «Титаником» вряд ли удастся спасти

22 июня 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Спасоперация членов экипажа «Титана» может превратиться в поисковую, заявил океанограф Дон Уолш (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» вряд ли удастся спасти. Об этом заявил океанограф и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш. «Люк батискафа, через который его можно покинуть, герметизируется снаружи с помощью 14 болтов, поэтому вряд ли экипаж сумел выбраться на поверхность. Боюсь, что спасательная операция становится просто поисковой», — сказал Уолш в интервью телеканалу Sky News . Уолш отметил, что у экспертов есть вопросы к конструкции батискафа, который не прошел достаточного числа испытаний, не был оборудован пеленговыми устройствами и запасными средствами связи. «При создании „Титана“ не соблюдались многие стандарты», — добавил Уолш. По его словам, спасательную операцию осложняет и то, что ЧП произошло в крайне удаленном районе, до точки погружения от побережья Ньюфаундлера нужно добираться около двух суток. ЧП с «Титаном» произошло 19 июня, когда батискаф плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Батискаф, по мнению океанолога Анатолия Сагалевича, мог затонуть из-за его конструкции. Чтобы выжить, членам экипажа необходимо замолчать, заявил эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин. Батискаф мог погрузиться быстрее, чем предполагалось, и зацепиться за обломки, считает редактор телеканала ABC Майк Гильен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» вряд ли удастся спасти. Об этом заявил океанограф и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш. «Люк батискафа, через который его можно покинуть, герметизируется снаружи с помощью 14 болтов, поэтому вряд ли экипаж сумел выбраться на поверхность. Боюсь, что спасательная операция становится просто поисковой», — сказал Уолш в интервью телеканалу Sky News. Уолш отметил, что у экспертов есть вопросы к конструкции батискафа, который не прошел достаточного числа испытаний, не был оборудован пеленговыми устройствами и запасными средствами связи. «При создании „Титана“ не соблюдались многие стандарты», — добавил Уолш. По его словам, спасательную операцию осложняет и то, что ЧП произошло в крайне удаленном районе, до точки погружения от побережья Ньюфаундлера нужно добираться около двух суток. ЧП с «Титаном» произошло 19 июня, когда батискаф плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Батискаф, по мнению океанолога Анатолия Сагалевича, мог затонуть из-за его конструкции. Чтобы выжить, членам экипажа необходимо замолчать, заявил эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин. Батискаф мог погрузиться быстрее, чем предполагалось, и зацепиться за обломки, считает редактор телеканала ABC Майк Гильен.