В Британии раскрыли, как застрявшим на батискафе рядом с «Титаником» увеличить шансы на спасение

Экипажу батискафа «Титан», который пропал рядом с местом крушения «Титаника», следует прекратить разговоры, чтобы сэкономить имеющийся запас кислорода. Своим мнением поделился британский эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин.
«Экипажу „Титана“ нужно экономить кислород, для этого, например, надо не разговаривать. <…> Возможно, тогда кислорода хватит еще на сутки», — пояснил Тим Малтин в интервью CNN, отвечая на вопрос журналистов о том, как экипажу батискафа увеличить шансы на спасение.
Батискаф «Титан» плыл к месту, где в 1912 году затонул британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник». Самоходный подводный аппарат пропал 19 июня. По мнению океанолога Анатолия Сагалевича, ЧП на «Титане» произошло из-за его конструкции. В предполагаемой зоне поиска батискафа находятся не менее пяти суден, передавал телеканал Sky New.
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